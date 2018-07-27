اليابان تجدد مزاعمها حول ملكيتها لجزر دوكدو

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قررت حكومة طوكيو تسريع تعليم الطلبة في المدارس اليابانية مزاعمها حول امتلاكها لجزر دوكدو الكورية، وذلك عبر كتب مدرسية منقحة تحتوى على المزيد من تلك المزاعم، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة التوتر في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم والعلوم اليابانية عن تنقيح المبادئ التوجيهية للكتب المدرسية ليتم من خلاله تعزيز مزاعم اليابان حول ملكية جزر دوكدو، كما أعلنت عن التبكير بموعد التعليم الإلزامي الخاص بملكية دوكدو للطلبة اليابانيين من عام 2022 إلى عام 2019.

وفي المبادئ التوجيهية المنقحة، جددت اليابان مزاعمها بأن جزر دوكدو تنتمي إليها، وأن كوريا هي التي احتلت جزر دوكدو بطريقة غير شرعية.

وكانت المبادئ التوجيهية للكتب المدرسية التي تم تنفيحها في عام 2009 تدعو المدارس الثانوية إلى تعليم الطلبة حول الأراضى الإقليمية، إلا أنها لم تذكر اسم جزر دوكدو المتنازع عليها بين اليابان وكوريا، وجزر سنكاكو المتنازع عليها بين اليابان والصين.

وستقوم الوزارة اليابانية بإجراء استطلاع للرأي بشأن خطة تنقيح المبادئ التوجيهية حتى يوم الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، ولكن ليس هناك إمكانية لحدوث تغيير في موقف اليابان.

الجدير بالذكر أن اليابان عززت من عملية تعليم طلابها الادعاءات بأن جزر دوكدو تابعة لها من خلال المبادئ التوجيهية للكتب المدرسية منذ عام 2008 .

والشيء المثير للقلق هو أن جميع دور النشر اليابانية يجب أن تقوم بتأليف كتب مدرسية بناء على ما تنص عليه المبادئ التوجيهية.

ومن جانبها، أعربت الحكومة الكورية عن أسفها الشديد حيال تعزيز اليابان لمزاعمها بملكية جزر دوكدو في المبادئ التوجيهية المنقحة للكتب المدرسية.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "نوه كيو دوك" أمس الثلاثاء من أن اليابان ستفقد فرصة للاعتذار عن أخطائها الماضية والمضي قدما نحو المستقبل، مشيرا إلى أن الحقيقة التي تفيد بأن جزر دوكدو هي أرض كورية لن تتغير.