توقعات بإعادة رفات 55 جنديا أمريكيا الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يتم إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية في الأسبوع القادم، وذلك في سياق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكشفت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التي يصدرها الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء عن أنه من المتوقع أن تعيد كوريا الشمالية رفات 55 جنديا أمريكيا يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري الذي يوافق الذكرى الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة التي تم بموجبها وقف الحرب الكورية.

كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المرجح أن تتم عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد اتفقتا على إعادة رفات الجنود خلال مباحثات على مستوى جنرال، عُقدت يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر يوليو الجاري في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال يوم العشرين من شهر يونيو الماضي إن كوريا الشمالية عثرت على رفات 200 جندي أمريكي ظلوا مفقودين منذ الحرب الكورية، ولكن لم يتم إعادة رفاتهم. وبعدها قام وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة لكوريا الشمالية يومي السادس والسابع من شهر يوليو الجاري حيث بحث مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين القضايا المتعلقة بإعادة رفات الجنود الأمريكيين.

وقال "بومبيو" يوم الأحد الماضي بعد انتهاء الجلسة الأولى من المباحثات على مستوى جنرال مع كوريا الشمالية، إن واشنطن وبيونغ يانغ اتفقتا على إعادة رفات الجنود الأمريكيين واستئناف جهود البحث عن رفات الجنود الآخرين في كوريا الشمالية.

وطبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية، مازال توجد رفات 5300 جندي أمريكي قتلوا خلال الحرب الكورية في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي إعادة رفات الجنود الأمريكيين وسط زيادة التشاؤم في الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، خاصة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاقات تفصيلية في ذلك الشأن، رغم زيارة "بومبيو" الثالثة لكوريا الشمالية مؤخرا.

وإذا تمت إعادة رفات الجنود الأمريكيين بالفعل فسيمثل ذلك قوة دفع إيجابية جديدة للحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.