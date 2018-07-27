الكوريتان تعيدان تشغيل خط الاتصالات العسكرية في البحر الغربي

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أعادت الكوريتان تشغيل خط الاتصالات العسكرية في منطقة البحر الغربي يوم الاثنين الـ16 من يوليو، بعد 29 شهرًا من قطعه. واليوم نستضيف السيد "جونغ يونغ تيه" مدير معهد الدراسات الكورية الشمالية ليقدم لنا المزيد من الشرح.

جونغ يونغ تيه 정영태" مدير معهد الدراسات الكورية الشمالية:

إعادة ربط خط الاتصال مهمة للغاية لسببيْن: الأول، أن هذه العملية ستسهم بالتأكيد في تخفيف التوتر العسكري بين الجنوب والشمال وبناء الثقة المتبادلة. فهناك دائما احتمال لوجود صدام عسكري بين الجانبين بسبب عدم الشفافية في علاقاتهما، لكن خط الاتصال المستعاد سيقلل من هذا الاحتمال. ثانيا، الدعم العسكري ضروري للمبادلات بين الكوريتين، وخاصة الاقتصادية منها. وخط الاتصال العسكري سيمكّن الكوريتين من تنفيذ مشروعات تعاون ثنائية بأمان وكفاءة.

أنشأت السلطات العسكرية في الكوريتين تسعة خطوط اتصال بهدف دعم المرور عبر الحدود ومنع المصادمات العرضية. وكان قطع خطوط الاتصال حجر عثرة في العلاقات بين الكوريتين، نظرا إلى أن الاتصالات والمرور والتبادلات تتطلب ضمانات أمنية من السلطات العسكرية في الكوريتين. ولذلك ظلت سيول وبيونغ يانغ تبذلان جهودا لاستئناف تشغيل خطوط الاتصالات العسكرية منذ إصدار بيان "بان مون جوم" في ختام القمة التاريخية بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي.

جونغ يونغ تيه 정영태":

في إعلان بان مون جوم، اتفق الجنوب والشمال على تخفيف حدة التوتر العسكري وتخفيف التسلح. وتنفيذا للاتفاق، ناقش الجانبان الاستئناف السريع لتشغيل خطوط الاتصالات العسكرية، ونزع السلاح من منطقة "بان مون جوم"، وذلك في اجتماع على مستوى جنرال الشهر الماضي.

ويقول الخبراء إن المشكلة هي أن بعض المواد اللازمة لإعادة الاتصالات بين الكوريتين، محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

جونغ يونغ تيه 정영태":

عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية لها هدف نهائي يتمثل في حل القضية النووية لكوريا الشمالية سلميا من خلال نزع أسلحتها النووية. ولا شك في أن إعادة فتح خط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين يمثل جزءا من الجهود المبذولة للحد من التوتر العسكري وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. أعتقد أن مجلس الأمن تفهم الوضع في هذا السياق، وسمح بتقديم بعض المعدات بما في ذلك كابلات الألياف البصرية والوقود والمركبات إلى كوريا الشمالية.

وهكذا، استأنف الجانبان في الأول من يوليو تشغيل خط ساخن للاتصالات البحرية، لأول مرة منذ عشر سنوات. وهو يهدف لربط خطوط الراديو بين السفن من الكوريتين في البحر الغربي لمنع أي اشتباكات عرضية ونزع فتيل التوتر العسكري في المياه المحيطة بخط الحدود البحري، التي كانت مسرحا لاضطرابات كبرى. وفي خطوة رمزية أخرى لتخفيف التوتر العسكري، قرر الجيش الكوري الجنوبي تأجيل إنشاء مبانٍ جديدة في وحدات عسكرية بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح. ويتحول الانتباه الآن إلى الكيفية التي سوف يستجيب بها الجيش الكوري الشمالي.

جونغ يونغ تيه 정영태":

عند استجابتها إلى شيء ما، تكون كوريا الشمالية بطيئة بشكل عام، أو بسبب مشاكل داخلية. لقد اتخذت كوريا الجنوبية الخطوة الأولى، وقد تستمر كوريا الشمالية لبعض الوقت قبل اتخاذ إجراء مماثل لها. على سبيل المثال، كوريا الشمالية لديها كل الأسباب لتكون مترددة في الموافقة على نزع السلاح في منطقة "بان مون جوم" لأنها تشعر بالقلق إزاء بعض الآثار السلبية على مجتمعها الجامد، مثل زيادة عدد الهاربين والاضطرابات الاجتماعية، بينما كوريا الجنوبية تشعر بالحرية لاقتراح شيء ما وتشكيل البيئة المناسبة له. كوريا الشمالية ذات وضع مختلف، ولذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها فعليًا.

إعلان "بان مون جوم" يتضمن تعهد الكوريتين ببذل جهود مشتركة لتخفيف التوتر العسكري وحل مخاطر الحرب بطريقة عملية. وبعد إعادة ربط خط الاتصالات العسكرية، نأمل أن يتخذ الجانبان خطوة أخرى إلى الأمام نحو بناء الثقة المتبادلة.