المحكمة توافق على دفع التعويضات الحكومية عن حادثة العبارة سيه وال

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أقرت محكمة سيول بمسؤولية الدولة عن تأخير الإنقاذ في حادث غرق العبارة "سيه وال"، وأصدرت المحكمة قرارا بأن تدفع الحكومة تعويضات إلى أسر الضحايا التي أقامت دعوى قضائية ضدها.

وأصدرت محكمة سيول المركزية اليوم أمرا بدفع 200 مليون وون إلى كل ضحية في الدعوى القضائية التي أقامها 345 شخصا من أسر الضحايا ضد الحكومة وشركة "تشونغ هيه جين" للملاحة البحرية في شهر سبتمبر من عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن العبارة التي كانت تزن 6 آلاف و825 طنا والتي كانت في رحلة بين مدينة إنتشون وجزيرة جيه جو، قد غرقت في البحر أمام جزيرة "جين دو" في عام 2014 مما أودى بحياة 304 شخصا من إجمالي 476 شخصا من الركاب والطاقم. ومن بين الضحايا 261 من الطلبة والمدرسين في مدرسة "دان وون " في مدينة آن سان، والذين كانوا في رحلة مدرسية.

وأوضحت المحكمة أنها تعترف بمسؤولة دفع التعويضات إلى الضحايا لأن الحادث وقع نتيجة لأخطاء الشركة صاحبة العبارة وأيضا أخطاء الحكومة وقتها، مشيرة إلى أن الشركة أطلقت عبارة قديمة وعليها حمولة مفرطة، كما أن أفراد الطاقم غادروا العبارة وحدهم بعد أن أصدروا تعليمات للركاب بالانتظار داخل العبارة. كما أشارت المحكمة إلى أن شرطة البحرية في ميناء "موك بو" لم تتخذ إجراءات لإخراج الركاب من العبارة على نحو صحيح.

وقد ظلت أسر الضحايا التي أقامت هذه الدعوى القضائية ترفض التعويضات التي تقدمها الحكومة، لأنهم أرادوا الحصول على حكم قضائي يقر بمسؤولية الدولة.

وكانت الحكومة قد قدمت 420 مليون وون من التعويضات البشرية، و50 مليون وون من المكافآت لكل ضحية.

ويكتسب قرار المحكمة أهمية في الاعتراف القانوني بمسؤولية الدولة بعد مرور حوالي 4 سنوات على وقوع الحادث.