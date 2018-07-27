الاتحاد الأوربي يفرض قيودا على استيراد منتجات الصلب بدءا من اليوم

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أقر الاتحاد الأوربي إجراء مؤقتا لحماية 23 نوعا من منتجات الصلب بدءا من اليوم.

وصرح الاتحاد الأوربي بأن هذا القرار جاء نتيجة لتدفق منتجات الصلب عليه بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما عالية على المنتجات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يتخذان إجراءات حماية تجارية لمنع الإضرار بصناعاتمها بسبب تدفق منتجات معينة عليهما لفترة قصيرة. وبالتالي فرض الاتحاد الأوربي رسوما جمركية بنسبة 25% على الكمية التي تتجاوز نسبة 100% من متوسط الواردات خلال 3 سنوات منذ عام 2015 وحتى عام 2017.

وبذلك يختلف نظام الرسوم الجمركية الأوربي عن النظام الأمريكي من حيث أنه يطبق حصة عامة وليس حصة حسب الدول. بعبارة أخرى، تخصص الولايات المتحدة كميات الواردات التي يمكن أن تستقبلها دون رسوم جمركية حسب الدول، بينما يحدد الاتحاد الأوربي إجمالي الكميات فقط، وإذا زادت تلك الكميات يفرض رسوما جمركية على ما زاد منها.

وأوضحت اللجنة التنظيمية للاتحاد الأوربي أن توزيع كميات الحصص يجري على أساس الإتيان أولا والخدمة أولا. أي أن من يصدر أولا لن يدفع رسوما جمركية، وبعد استنفاد الحصص، سيتم فرض الرسوم على أي جهة.

ويبلغ إجمالي الحصص في 23 نوعا من منتجات الصلب التي سيتم حمايتها، 15 مليونا و130 ألف طن.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا تعد رابع أكبر الدول المصدرة للصلب بالنسبة للاتحاد الأوربي، حيث صدرت مليونين و450 ألف طن في عام 2015، و3 ملايين و120 ألف طن في عام 2016، ثم 3 ملايين و300 ألف طن في عام 2017.

وضمن قائمة منتجات الصلب الخاضعة للحماية عدد من أنواع الألواح الحديدية التي تمثل الصادرات الكورية الرئيسية، مما سيلحق أضرارا جسيمة بالصناعات الكورية ذات الصلة.

وتسعى الحكومة الكورية إلى إيجاد سبل للتعامل مع هذه المشكلة، بعد أن ظلت تطالب الجانب الأوربي باستثناء منتجات الصلب الكورية من القائمة.

ويمكن تنفيذ الإجراء المؤقت لمدة 200 يوما على الأكثر في أثناء عملية فحص الحماية، وينوي الاتحاد الأوربي اتخاذ إجراء نهائي في هذا الشأن خلال عام 2019.