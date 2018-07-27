منار فاروق: اللغة الكورية قدري





زميلتنا السابقة في القسم العربي "منار فاروق" شاركت مؤخرا في نشر كتاب لتعليم اللغة الكورية للعرب، من تأليف أستاذتها في جامعة "كيونغ هي"، وهو أول كتاب في سلسلة تستهدف تبسيط وتقريب اللغة الكورية من الدارسين العرب.

وتحكي منار، التي تعمل حاليا مدرسة للغة العربية في الأكاديمية العسكرية الكورية، الصعوبات التي تواجهها في مجال عملها، والفرق بين تدريس اللغة العربية للكوريين العسكريين والمدنيين، كما تتحدث عن سر قدرتها على سرعة وجودة الكتابة باللغة الكورية، وتقول إن أصعب ما واجهها في البداية هو الاستماع والنطق، لكنها تمكنت من التغلب على مثل هذه المشاكل من خلال الاستماع إلى الأغاني والمسلسلات الكورية باستمرار.

كما تحكي منار قصة حدثت لها وهي تستعد لدخول الجامعة، كانت السبب في تغيير خططها وتحولها إلى دراسة اللغة الكورية، ومن ثم فهي تعتقد بالفعل أن دراسة اللغة الكورية والحياة في كوريا هو قدرها.

للتعرف على هذه القصة وعلى المزيد من تجربة "منار فاروق" في كوريا، استمعوا إلى هذه المقابلة ضمن برنامجكم المحبب "لقاء الجمعة".



