العرض الضوئي لمقاطع وصور فرقة إكسو على برج خليفة

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استمر العرض الضوئي لمقاطع وصور أعضاء فرقة إكسو الشبابية التسعة على برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية لمدة 3 دقائق مع تشغيل أغنية "لوكي" للفرقة. والجدير بالذكر أن برج خليفة يعتبر أعلى مبنى في العالم، ولديه أضخم شاشة ضوئية على مستوى العالم أيضاً. وكانت الشخصيات التي كانت تظهر في مثل هذا العرض الضوئي من الأسر الملكية الخليجية فقط بما فيها الإماراتية والسعودية. غير أن هذا الحدث يعتبر الأول حيث أصبحت فرقة إكسو أول شخصية غير ملكية عربية و أول شخصية ترفيهية في العالم تظهر صورها على برج خليفة.

وقد بدأ العرض يوم السبت في الساعة الثامنة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي الإماراتي. وكانت النافورة الواقعة خلف البرج والتي تعتبر أكبر نافورة راقصة في العالم وقد بدأت النافورة ترقص على أنغام أغنية إكسو بعنوان "باور Power". وبعد أن انتهت النافورة من الرقصة تغير لون برج خليفة كله إلى لون بنفسجي واستمر عرض صور إكسو على جداره لمدة 3 دقائق.

وتدفق حول البرج المئات من عشاق إكسو الإماراتيين الذين ظلوا يهتفون كلما ظهرت صورة عضو من أعضاء إكسو وغنوا باللغة الكورية بصوت واحد عالٍ. ويشير ذلك إلى مدى حب الإماراتيين تجاه فرقة إكسو.