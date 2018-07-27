زيارة وفد الطلبة العمانيين في كوريا

ⓒ YONHAP News





يزور كوريا وفد من الطلبة العمانيين مكون من 20 طالبا وطالبة يدرسون اللغة الكورية في النادي الثقافي الكوري في سلطنة عمان في إطار برنامج لتجربة الثقافة الكورية والتبادلات الثقافية مع الطلبة الكوريين حيث يزورن الجامعات الكورية والمعالم السياحية والثقافية في كوريا لمدة 3 أسابيع.

وقد زار الوفد العماني جامعة كيونغ جو الاسبوع الماضي لتجربة الثقافة الكورية وميدان التكنولوجيا المتقدمة الكورية للتعرف على تاريخ مدينة كيونغ جو الحضارية العريقة وكيفية الدراسة في جامعة كيونغ جو وغيرها. ووعد رئيس الجامعة الدكتور "لي سونغ هي" خلال لقائه مع الطلبة العمانيين بتقديم تسهيلات للمساعدة على دراستهم في الجامعة إذا أراد مواصلة دراستهم هنا، متمنياً أن يستمر هذا التبادل الثقافي الوثيق بين كوريا وعمان في المستقبل.

وعبر الطلبة العمانيون أيضاً عن إعجابهم بمدى حفاظ مدينة كيونغ جو على آثارها الحضارية القيمة ورغبتهم في الدراسة في هذه الجامعة المتميزة حضارياً وثقافياً في المستقبل، وأعربوا عن عزمهم أن يكونوا جسراً ثقافياً لتعزيز علاقات الود والصداقة بين عمان وكوريا من خلال نشر الثقافة الكورية وتاريخها في عمان.

وأما النادي الثقافي الكوري في سلطنة عمان فقد تأسس في عام 2013 لتوفير برامج تعليمية وثقافية عن كوريا للطلبة العمانيين. ويبلغ عدد أعضاء النادي الآن حوالي 300 طالب وطالبة. ومنذ عام 2014 بدأ يقدم للطلاب الأعضاء فرصة لزيارة كوريا كل صيف سنوياً. وفي إطار برنامج النادي لزيارة كوريا، يزور في المتوسط 15 طالبا وطالبة عدداً من الجامعات الكورية بما فيها جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وجامعة بوسان للدراسات الأجنبية وجامعة ميونغ جي وجامعة جيجو وجامعة "جون نام" وبعض المدن الثقافية الكبرى مثل سيول ويانغ جو" وجيجو و"تونغ يونغ" وغيرها، وبعد 3 أسابيع من الزيارة الممتعة يعودون إلى بلادهم عمان.

وقال رئيس النادي الثقافي الكوري السيد "جون سونغ بيه" إن النادي ظل ينظم هذا البرنامج ليس فقط لتعريف الطلبة العمانيين بالثقافة الكورية بل وأيضاً لتعريف الطلبة الكوريين بالثقافة العربية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الطلبة الكوريين والعمانيين أكثر مما كانت عليه في الماضي.