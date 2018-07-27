تبحث جامعة هانكوك للسياحة عن سبل لتبادل الطلاب وهيئة التدريس مع السفارة الأردنية لدى كوريا

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أعلنت جامعة هانكوك للسياحة أنها اتفقت مع السفارة الأردنية لدى كوريا على إيجاد سبل لتبادل الطلاب وهيئة التدريس بين الجامعة والجامعات الأردنية في تخصص السياحة في المستقبل.

وجاء ذلك خلال زيارة سعادة السفير الأردني لدى سيول الدكتور عادل العضايلة للجامعة حيث التقى برئيس الجامعة الدكتور "بيك كي يوب" وأعرب عن إعجابه بتميز الجامعة في مجال تدريب وتعليم السياحة، وطلب زيادة التبادلات البشرية بين الجامعات الأردنية وبين جامعة هانكوك للسياحة.

وأوضح السفير الأردني أن الأساتذة الكوريين في جامعة هانكوك للسياحة الموجودة في مدينة "إيتشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، سيكون لديهم دور مهم في تعزيز التبادلات السياحية بين كوريا وبين بلده الأردن، التي تشتهر بمواقع سياحية رائعة تم فيها تصوير أفلام عالمية شهيرة، بما في ذلك البتراء وغيرها.

وقال الدكتور "لي هوانغ" مدير مركز التدريس في الجامعة إن الجامعة أصبحت من خلال هذه الفرصة تتطلع إلى فتح مجالات عديدة للتبادلات البشرية مع الدول العربية الأخرى لتوسيع العلاقات الثنائية في مجال السياحة والثقافة في المستقبل.