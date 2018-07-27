وزارة العدل توفر برامج تعريفية بالثقافة العربية لدى أصحاب الشركات

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أعلنت الحكومة الكورية أنها تخطط لإجراء برامج تعريفية بالثقافة العربية لأصحاب الشركات الذين يوظفون اللاجئين اليمنيين لزيادة فهمهم بالثقافة العربية والإسلامية بصورة مستمرة. وفي هذا السياق، عينت الحكومة الكورية 6 موظفين إضافيين ليكونوا مسؤولين عن اللاجئين العرب، ليصل عدد الموظفين في هذا المجال الآن إلى 10، منهم 5 متفرغون للمقابلات مع اللاجئين، و4 منهم للترجمة، و1 لدعم عمليات المقابلات. ويتوقع أن تُجرى مقابلات مع اللاجئين كل 2 إلى 3 شهور. وليس فقط لأصحاب الشركات بل وأيضاً ستجري وزارة العدل الكورية بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة برامج تعليمية للاجئين اليمنيين حول المجتمع الكوري والقانون والأحكام الكورية، لكي يعتادوا على العيش في المجتمع الكوري بسلاسة.

ومن ناحية أخرى ستوفر الحكومة معلومات صحيحة عن اللاجئين على مدار الساعة بعد أن تتحقق من المعلومات المنتشرة عنهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية إذ هناك الكثير من المعلومات الخاطئة عن اللاجئين التي تتسبب في زيادة الخوف منهم لدى الشعب الكوري.