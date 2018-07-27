ⓒ KBS News





حكمت محكمة سيول بإلزام الحكومة الكورية بدفع تعويضات مالية لأهل ضحايا الباخرة الكورية المنكوبة والغارقة "سيوال" في عام 2014 محملة الحكومة مسئولية التقصير الذي قاد إلى الحادث المؤسف. سيشمل التعويض نحو 350 من أفراد الأسر المتأثرة من أهل الضحايا وتتحمل الشركة المالكة للسفينة والحكومة الكورية التبعات القانونية الناجمة عن الحادث. يجيء ذلك الحكم بعد الحادث المأسوي الذي تعرضت له الباخرة المنكوبة والذي أسفر عن موت وفقدان ما يزيد عن 300 مسافر وحكمت المحكمة بتقديم تعويضات تبلغ 200 مليون وون كوري أي 177 ألف دولار أمريكي عن كل ضحية.





وبموجب نفس الحكم يكون كل والد أو والدة كل طفل من ضحايا الحادث من طلاب المدارس مستحقا لأربعين مليون وون كتعويض. جاء في الحكم أن الدولة قصّرت في توفير إجراءات الحماية والسلامة اللازمة من صيانة وعمليات إنقاذ مما أدى إلى فقدان كل ذلك العدد. حملت المحكمة قوات حرس السواحل ممثلة في القارب 123 مسئولية الفشل في القيام بعمليات الإنقاذ المطلوبة في وقت كانت فيه الباخرة تتعرض لعملية انقلاب بطئ كما حملتها كذلك مسئولية الحمولة الزائدة عن المستوى المحدد وشحن سيارات داخل الباخرة بصورة خاطئة مما أحدث خللا في توزان الباخرة بشكل أدى إلى غرقها. كان أهالي وأسر الضحايا قد رفضوا في عام 2015 عرضا حكوميا بتعويض مالي وإجراءات أخرى لتخفيف وقع المأساة وأصروا على اتباع إجراءات قانونية لمحاسبة المسئولين عن الحادثة داخل الشركة المعنية والحكومة مطالبين بتعويض لا يقل عن مليار وون كوري عن كل ضحية. هذه هي المرة الألى التي تقر فيها المحكمة حكما بإدانة الحكومة في دعوة مرفوعة ضدها بواسطة مواطنين بدعوى الإهمال والتقصير.





ورغم ما تضمنه الحكم إلا أن ممثلين لضحايا الحادثة أعربوا في مؤتمر صحفي عن طلبهم باستئناف الحكم الصادر لتحميل الجهات المعنية في الشركة والحكومة المسئولية بشكل أوضح. كانت الباخرة "سيوال" قد انقلبت في إبريل من عام 2014 في الساحل الكوري الجنوبي الغربي وعلى متنها المئات من طلاب المدارس في رحلة مدرسية إلى جزيرة جيجو وتمكنت فرق الإسعاف الحكومي من انتشال نحو 300 جثة فقط وما تزال البقية في عداد المفقودين .