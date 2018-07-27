حكم سجن إضافي للرئيسة السابقة بارك :

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أصدرت محكمة سيول حكما جديدا بالسجن على الرئيسة المقالة بارك كون هاي لمدة ثمانية أعوام بسبب تهم موجهة لها بتلقي أموال غير مشروعة من وكالة الاستخبارات الحكومية ونتيجة تدخل غير مشروع في الانتخابات أثناء توليها منصبها كرئيسة للجمهورية. كانت المحكمة قد أقرت حكما بسجن الرئيسة المقالة لمدة ستة أعوام وغرامة مالية تبلغ 3.3 مليار وون كوري بتهم الاستيلاء على موارد مالية عامة بصورة غير مشروعة من هيئة المخابرات العامة.





صدر بجانب ذلك حكما آخر بالسجن لمدة عامين بتهمة تتعلق باستغلال النفوذ من خلال التدخل في الترشيحات الخاصة بمرشحي حزب سينوري الحاكم وقتها خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2016. كانت الجهات القضائية المختصة قد أصدرت في يناير الماضي عددا من الأحكام القضائية صد الرئيسة السابقة بسبب عدة تهم من بينها الرشوة والابتزاز وتبديد أموال رسمية للدولة نتيجة تسلم مبالغ تصل إلى 3.5 مليار وون كوري بصورة منافية للقوانين خلال الفترة مايو 2013 إلى سبتمبر 2016.





وجهت اتهامات للرئيسة السابق باستغلال تلك المبالغ لمصالحها الشخصية ولتقديم حوافز وهدايا ومكافآت لبعض أعوانها ومساعديها. كانت تلك هي المرة الثانية التي تتم فيها تلفزة محاكمة الرئيسة بشكل علني حي وذلك بعد جلسة المحاكمة التي انعقدت في أبريل الماضي وصدر خلالها حكما بسجن الرئيسة السابقة لمدة 24 عاما بتهم متعلقة بالفساد. لم تقم الرئيسة بحضور الجلسة حيث وصفت المحكمة بأنها كيدية ومسيسة وقررت مقاطعتها. بهذا يبلغ عدد إجمالي الأحكام الصادرة ضد الرئيسة 32 عاما مما يعني إنها ستعيش بقية حياتها داخل السجن حتى لو كتب لها أن تعيش إلى سن الثامنة والتسعين.