احتمال تأخر نزع السلاح النووي الكوري الشمالي :

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قال وزير الخارجية الأمريكي إن التوصل لصفقة مع كوريا الشمالية بخصوص نزع سلاحها النووي أمر قد يتأخر بعض الشيء وهو ما يواكب تصريح سابق مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه. أعزى ذلك إلى وجود العديد من الأعمال التي يتوجب الفراغ منها في هذا الشأن مما قد يتطلب المزيد من الوقت لكنه أشار إلى أن مثل ذلك التأخير سيحدث مع استمرار فرض العقوبات اللازمة والمفروضة على كوريا الشمالية. يجيء تصريح وزير الخارجية الأمريكي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي وتصريح سابق للرئيس الأمريكي أفاد بعدم وجود وقت محدد للفراغ من العملية الخاصة بنزع السلاح الكوري الشمالي.





دفع ترامب كذلك بتغريدة جديدة في تويتر جاء فيه إنه ليس هناك عجلة في الأمر وإن العقوبات سوف تستمر وإن كوريا الشمالية قد تحقق منافع كبيرة وتشهد مستقبلا أفضل عند نهاية عملية نزع سلاحها النووي. كانت إدارة الرئيس الأمريكي تدعو في البداية إلى نوع سلاح فوري ومكتمل غير أنها بدأت مؤخرا في تغيير لهجتها.