خفض توقع النمو الاقتصادي الكوري المرتقب :

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قامت الحكومة الكورية يوم الأربعاء الماضي بخفض توقعاتها بخصوص سوق العمل ، ومعدل النمو الاقتصادي من 3% إلى 2.9%.

ويجيء ذلك الخفض إلى ما دون نسبة ال3% بعد عام واحد من وصول المعدل إلى ما يزيد بعُشر نقطة واحدة وقد تم إعلان ذلك بواسطة وزير المالية نفسه خلال موجز إعلامي اقتصادي اشار فيه إلى أن تراجع كل من حجم الصادرات ومعدل الاستهلاك في النصف الثاني من العام.





قال أيضا إنه ليس من المتوقع تفادي حدوث مصاعب وتباطؤ في سوق العمل والتوظيف وفي مجال توزيع الدخل مما قد يخلق وضعا يصعب معالجته في وقت قصير. أشار إلى تزايد القلق إزاء أوضاع التجارة الدولية والأسواق المالية بسبب عدة عوامل منها النزاع التجاري المستمر بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنها مشكلة تطبيع السياسة النقدية العالمية. أكد إنه في حالة عدم عودة الانتعاش للسوق والمناخ التجاري بشكل عام، فإن الوضع الاقتصادي قد يعاني المزيد من المصاعب. قامت الوزارة كذلك بخفض توقعها بخصوص خلق وظائف جديدة إلى 180 أف وظيفة بدلا عن 320 ألف كما كان في العام الماضي.

كذلك فمن المتوقع ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 1.6% وتعتقد الحكومة إن ضعف معدلات النمو وظروف العمل والتوظيف أشياء سوف تستمر ما لم تتم معالجة المشاكل الداخلية والخارجية السائدة في الوقت الراهن. بالنسبة للعام 2019 فمعدلات النمو المتوقع تبدو أكثر قتامة وإن كان من المتوقع خلق نحو 230 ألف وظيفة جديدة مما يترك مجالا للتفاؤل مقارنة مع هو الحال الآن.





قال وزير المالية إن حكومته ستقوم بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة تزيد عن 7% في العام القادم لتحريك الاقتصاد ومن أجل ذلك كشف عن أن الحكومة قررت توسيع كمية الضرائب المستردة من أصحاب الدخل المنخفض وخفض ضريبة الاستهلاك الخاص على السيارات حتى نهاية هذا العام.