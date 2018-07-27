سام سونغ للإلكترونيات تقبل حلا وسطا بشأن ضحايا اللوكيميا

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من المتوقع أن يتم حل الخلافات القائمة بين شركة "سام سونغ" للإلكترونيات وعمالها الذي أصيبوا بمرض سرطان الدم، "لوكيميا"، في أثناء عملهم في مصانعها الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات، حيث استمرت هذه الخلافات أكثر من عشر سنوات.

جاء هذا التوقع بعد أن عبرت "سام سونغ" عن قبول افتراح عرضته لجنة الوساطة لحل النزاعات القائمة بين ضحايا مرض اللوكيميا دون أي شرط مسبق، وقد عبّر الضحايا أيضا عن قبولهم هذا الاقتراح.

وأخبرت "سام سونغ" للإلكترونيات لجنة الوساطة يوم السبت الماضي بقبولها الاقتراح المذكور الذي يقضي باتخاذ قرار نهائي بشأن الوساطة استنادا للاستفسارات التي سيتقدم بها الجانبان.

وتبين أن شركة "سام سونغ" والمجموعة التي تمثل الضحايا قررتا قبول الوساطة التي ستضعها اللجنة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم دون أي نوع من الاعتراض.

ويرجع تاريخ النزاعات المتعلقة بمرض اللوكيميا إلى شهر مارس من عام 2007 الذي توفيت فيه السيدة "هوانغ يو مي" العاملة في مصنع "سام سونغ" لأشباه الموصلات نتيجة إصابتها بمرض اللوكيميا، وتعمقت النزاعات نتيجة تعرض عدد آخر من عمال نفس المصنع للإصابة بنفس المرض.

وادعت المجموعة الممثلة للضحايا بأن 160 شخصا كانوا يعملون في مصانع "سام سونغ" لأشباه الموصلات والأدوات الإلكترونية قد تعرضوا لإصابة أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الدم، وتوفي حوالي 60 منهم.

ومن جانبها، ادعت "سام سونغ" أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين تعرض عمالها للمواد التي تسبب السرطان وبين إصابة العاملة "هوانغ" بسرطان الدم.

لكن المحكمة والهيئة الكورية لخدمة تعويض العمال ورعايتهم اعترفتا بتعرض عمال "سام سونغ" لحوادث صناعية.