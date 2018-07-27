الحكومة الكورية تعتبر موجات الحرارة الشديدة كارثة طبيعية

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قالت وزارة الداخلية والسلامة أمس الأحد إن هناك إجماعا داخليا في الوزارة على ضرورة إدراج ظاهرة موجات الحرارة الشديدة ضمن قائمة الحكومة للكوارث الطبيعية.

وفي سياق هذا الموقف، من المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية بتصنيف موجات الحرارة الشديدة باعتبارها كارثة طبيعية ليتم تعزيز مكافحتها على المستوى الوطني.

الجدير بالذكر أن الدعوات لمكافحة موجات الحرارة الشديدة على المستوى الوطني قد تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة لتعرض البلاد لخسائر ناجمة عن موجات شديدة الحرارة خلال السنوات الماضية.

وينص قانون الكوارث والسلامة على أن تشمل قائمة الكوارث الطبيعية الإعصارات والفيضانات والجفاف والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وموجات البحر العالية وتسونامي والثلوج الكثيفة والزلازل وغيرها من الحوادث التي تقع بسبب ظوهر طبيعية مشابهة، إلا أن القائمة لا تشمل موجات الحرارة الشديدة.

وطبقا لتقرير صادر عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد المصابين بالأمراض الناجمة عن الحرارة العالية 285 شخصا خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، وقد توفي اثنان منهم.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد زيادة خلال هذا الصيف، نظرا لأن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تستمر موجات الحرارة الشديدة حتى نهاية يوليو الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الكوري قد اقترح إجراء تعديل على قانون الكوارث والسلامة ليتم إدراج ظاهرة الحرارة الشديدة ضمن قائمة الكوارث الطبيعية، ولا تزال بعض مشروعات القوانين المعدلة ذات الصلة معلقة وتحتاج للمصادقة عليها.

وإذا تمت المصادقة عليها، فسيتم التعامل مع ظاهرة موجات الحرارة الشديدة بشكل فعال بناء على التوجيهات الأساسية والعملية التي سيتم وضعها بموجب القوانين المعدلة.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنها تقوم بالتعامل مع موجات الحرارة العالية باعتبارها كارثة طبيعية وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.