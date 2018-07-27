بيونغ شي جو- مان سو سان / أو سا تشول دو / هان جان موك سا إي دا





في اللغة الكورية تعبر كلمة "سام بوك" عن الثلاثة أيام الأكثر حرارة في السنة. وكان يوم أمس هو يوم "تشو بوك"، أي أول تلك الأيام شديدة الحرارة، وسيكون يوم الجمعة القادم الموافق 27 يوليو هو يوم "جونغ بوك"، أي ثاني الأيام شديدة الحرارة، ثم السادس عشر من أغسطس، هو يوم "مال بوك"، أي آخر الأيام الحارة. وكان الناس في كوريا قديمًا يظنون أن نبات الأرز يزيد طوله شبرًا كاملًا في كل يوم من هذه الأيام الحارة، فإذا ما انقضى "مال بوك"، آخر الأيام الحارة، بدأت حبوب الأرز في التشكل. وبينما يكون نمو الأرز في أوْجِه في أيام الصيف شديدة الحرارة، يستغل الفلاحون هذه الفترة لأخذ قسط من الراحة في الظِل، مع تناول وجبات دسمة ومغذية. واعتاد الفلاحون قديمًا تناول تلك الوجبات مع أكواب من الخمر المحليّ، والتغني بأغنيات مرحة عن حب الحياة والأمل.

وهناك الكثير من الأغاني المرتبطة بالخمر في تاريخ الغناء الكوري التراثي، مثلها مثل الخمريات في الأدب العربيّ، لكن ليست كلها أغانٍ سعيدة. وهناك أغنية من بين تلك الأغاني المرتبطة بالخمر في ملحمة البانسوري "تشون هيانغ غا"، حيث صار بطلها "لي مونغ ريونغ" مفتشًا ملكيًا سريًا، يتنكر في ثياب متسول ويحضر حفل عيد ميلاد أحد المسؤولين في البلدة التي أوفد إليها، في ثياب رثة وهيئة مزرية. ولم يكن هدفه بالطبع الاستمتاع بالحفل، بل كان يريد أن يعرف من حضر ذلك الحفل الذي أقامه المسؤول الفاسد، وأن يستمع بنفسه إلى الأحاديث التي قد تدور هناك. أي أنه كان محققًا متخفيًا في مهمة سرية لكشف فساد المسؤولين الحكوميين. وما رآه هناك كان بذخًا غير مبرر، وترفًا زائدًا عن الحد إلى حد منفر، وجبالًا من الأطعمة الفاخرة وأنهارًا من النبيذ المعتق، بينما العامة في المدينة غارقون حتى آذانهم في الفقر المدقع، ويتضورون جوعًا ولا يكادون يسدون رمقهم. ثار "لي مونغ ريونغ" ثورة عارمة، ولكن كتمها بداخله وظل يتظاهر بأنه أحد الشحاذين، وراح يلح في طلب كأسٍ من الخمر مع الاستماع لأغنية من أغاني الخمريات تغنيها له إحدى الحسناوات. وأُجبرَت إحدى الجواري على تلبية طلبه، فغضبت وغنت له أغنية بصوتها الرخيم، لكنها لم تكن تتمنى له البركة وطول العمر كما هو الحال في هذا النوع من الأغاني، بل كانت تتمنى له الحظ السيء وأن تحل عليه اللعنة فلا يسعد أبدًا. لم يؤثر ذلك في "لي مونغ ريونغ"، ومضى قدما في تنفيذ الخطة التي رسمها من البداية.

يُعرف "جونغ تشول 정철" بأنه صاحب أحد ألمع العقول في عصر مملكة جوسون. لكن كان لديه عيب خطير، فقد كان متعلقًا بالكحول أكثر من اللازم، حتى إن الملك وبخه بشدة ذات مرة لأنه فوّت اجتماعًا مهمًا للحكومة بسبب سكره المفرط. وقد أهداه الملك كأسًا صغيرًا من الفضة، وأمره ألا يشرب إلا ملء ذلك الكأس مرة واحدة في اليوم. لكن "جونغ تشول" أخذ يعالج الكأس الفضي بمطرقته الصغيرة ويجعل جدرانه أرق، حتى يتسع للمزيد من الخمر. وبما أنه كان أحد العلماء الموهوبين ومحبا للخمر، فلا عجب إذن أنه كتب أحد قصائد الخمريات الشهيرة. ويقول مقطع من قصيدته:

"لنشرب، لنشرب مرة ثانية.. لنشرب إلى الأبد بينما نتأمل جمال الزهور! / وعندما أموت، لا يعنيني إن كان / جسدي ملفوفًا في لفافة من قش تجرها عربة حقيرة، / أو إن كان ملفوفًا في كفن فاخر تحيطه الزهور... ومن كل مكان تتبعه أفواجٌ من المعزين، / فعندما يدخل ذلك الجسد الهامد إلى غابة البلوط، ترى من يأتيه بكأس من النبيذ؟ / ومن سيدعوه للشراب عندما تشرق الشمس الذهبية أو يصعد القمر الفضي إلى كبد السماء… / أو تنهمر الأمطار تتبعها الثلوج؟... وفيم يفيد الندم عندما يعلو صفير الرياح فوق القبر؟... "

فالشاعر "جونغ تشول" يرى أن المرء يجب أن يغترف من نعيم الحياة الذي لن يكون بمقدوره التمتع به إذا مات، وهي تيمة متكررة في الخمريات.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: