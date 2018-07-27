روسيا والصين تعرقلان خطة أمريكية لقطع النفط عن كوريا الشمالية

ⓒ KBS News





تمت عرقلة خطة أمريكية لقطع النفط عن كوريا الشمالية التي انتهكت قرار العقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أن روسيا والصين قد رفضتا مطالبة الولايات المتحدة بوقف تسليم شحنات النفط المكرر خلال هذا العام إلى كوريا الشمالية، وطلبتا تزويدهما بمعلومات إضافية بشأن هذه المطالبة، ليتم من خلالها اتخاذ قرار يتعلق بوقف شحنات النفط إلى كوريا الشمالية.

وكانت روسيا والصين قد حاولتا منذ انتهاء محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي إصدار بيان صحفي من مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة تخفيف الحظر المفروض على كوريا الشمالية، ولكن يتم تتحقق هذه المحاولة بسبب رفض الولايات المتحدة.

وفي الواقع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" يوم التاسع والعشرين من يونيو الماضي إنه ليس من الجائز أن يكون فرض العقوبات على كوريا الشمالية هدفنا النهائي، بل من الضروري دعم الجهود الرامية إلى الحوار الدبلوماسي في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها.

ومن جانبه، عبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "فاسلي نبينزيا" يوم الثالث عشر من يونيو الماضي عن أمله في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلغاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أو تخفيفها.

أما الولايات المتحدة فقد وجهت مؤخرا رسالة إلى رئيس لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بملف كوريا الشمالية قالت فيها إن ناقلات نفط رست في ميناء كوري شمالي، وتكرر هذا الأمر 89 مرة على الأقل خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، لتفريغ منتجات نفطية تم شراؤها بشكل غير قانوي من خلال عمليات نقل تمت في البحر.

وتعتبر عملية تصدير المشتقات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية انتهاكا للقرار رقم 2397 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر من عام 2017 .

وينص هذا القرار على ألا يتجاوز حجم تزويد كوريا الشمالية بالمشتقات البترولية المكررة 500 ألف برميل سنويا.

وادعت الولايات المتحدة في رسالتها أن حجم المنتجات النفطية التي فرغتها ناقلات النفط في كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام قد بلغ 759 ألفا و793 برميلا على الأقل.