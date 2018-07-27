سيول تجري تحقيقات في تفاصيل شحنتين من الفحم الكوري الشمالي

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أشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى احتمال خضوع المتورطين في وصول شحنتين من الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية للعقاب.

ومن جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستتخذ إجراءات أحادية مضادة للجهات التي تدعم نظام الحكم في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "نوه دوك كيو" في موجز صحفي أمس الخميس إن السلطات المعنية تجري تحقيقيات حول قضية وصول شحنتين من الفحم الكوري الشمالي إلى موانئ كوريا الجنوبية بطريقة تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم عقاب الذين تورطوا في هذه القضية إذا لزم الأمر.

وأضاف المتحدث أن حكومة سيول ستستمر في فرض حظرها على كوريا الشمالية حتى يتم التأكد من عزم بيونغ يانغ على النزع الكامل لأسلحتها النووية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية تبذل جهودا للالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.

وطبقا لتقرير أخير صادر عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة، تم شحن الفحم الكوري الشمالي في سفيتين بنمية وسيراليونية في ميناء "هولمسك" الروسي، ووصلت الأولى إلى ميناء "إنتشون" الكوري الجنوبي يوم الثاني من شهر أكتوبر من العام الماضي، بينما وصلت الثانية إلى ميناء "بوهانغ" يوم الحادي عشر من نفس الشهر، وقد بلغ إجمالي حجم هاتين الشحنتين من الفحم الكوري الشمالي 9 آلاف طن.

وكان راديو صوت أمريكا قد قال إن السفينتين المذكورتين رستا مرات عديدة في الموانئ الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم رصد السفينة السيراليونية ترسو في الموانئ الكورية 16 مرة خلال التسعة أشهر الماضية.

وأضاف أن هذه السفينة لم تواجه أي نوع من الكبح من السلطات في أثناء رسوها في موانئ كوريا الجنوبية، كما أجرت رحلاتها في المياه اليابانية.

وأوضح راديو صوت أمريكا أن شركة ملاحة صينية هي التي تدير هاتين السفينتين اللتين نقلتا شحنتيْ الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية.