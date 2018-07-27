فوز رواية الفتحة للكاتبة بيون هيه يونغ بجائزة شيرلي جاكسون





فازت رواية الكاتبة "بيون هيه يونغ" بعنوان "The Hole" أي "الفتحة" بجائزة "شيرلي جاكسون". و"شيرلي جاكسون" هو كاتب أمريكي عاش في القرن العشرين وتحظى أعماله الأدبية بشهرة واسعة في مجالات الرعب والتشويق والغموض. وإحياء لذكرى عالمه الأدبي، تم تأسيس جائزة "شيرلي جاكسون" في عام 2007.

وتحكي هذه الرواية حول المشاعر الداخلية لأستاذ واجه حادثة مرورية أسفرت عن فقدان زوجته ومعاناته من شلل كامل. وقالت لجنة التحكيم إن هذه الرواية تتميز بوصف الآلام والمشاعر الداخلية التي يشعر بها بطل الرواية بشكل دقيق جدا.

ويعتبر فوز رواية "The Hole" بمثل هذه الجائزة العالمية دليلا واضحا على زيادة اهتمام دول العالم بالأدب الكوري.