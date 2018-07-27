اهتمام كبير بالكتاب الكوريين في جميع أنحاء العالم

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شهدت السنوات الأخيرة اهتماما وانتباها متزايدا من دول العالم بالكتاب الكوريين بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإسبانيا. وخاصة بعد فوز الكاتبة "هان كانغ" بجائزة "مان بوكر" الدولية في عام 2016، والتي تعتبر من بين أكبر ثلاث جوائز للأدب في العالم. حيث تم اختيار رواية "the hole" كواحدة من بين خمس روايات مرشحة لجائزة "شيرلي جاكسون" الأمريكية، وتم الإعلان عن فوزها بالجائزة مؤخرا.

وانضمت رواية الكاتبة "كيم ايه ران" بعنوان "حياتي الرائعة" ورواية الكاتبة "هان كانغ" بعنوان "يأتي الصبي" ضمن قائمة ثماني روايات مرشحة لجائزة "Liberaturpreis الألمانية.

وفي يوم 25 يونيو، فاز عمل الكاتب "هوانغ سوك يونغ" بعنوان "على عتبة غروب الشمس" بجائزة " اميل غيميه" للأدب الآسيوي الذي أسس من أجل تعريف مواطني فرنسا بالأدب الآسيوي المتميز.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة الغارديان اليومية البريطانية في مارس الماضي أخبارا تقول إنه تم بيع حق نشر رواية الكاتب الكوري "كيم إين سو" بعنوان "مصممون" التي صدرت في عام 2010 ببضع مئات الآلاف من الدورلات.

كما شاركت عدة دور كتب حول العالم في عطاءات لحق النشر بما فيها دور كتب بريطانية وتشيكية وتركية وأمريكية، وحصلت شركة "double day" الأمريكية للكتب على حق النشر.

ولا تزال هناك منافسة بين شركات الأفلام حول العالم للحصول على حق إنتاج فيلم من رواية "مصممون".

وتم إبرام عقد لحق نشر رواية الكاتبة "جو نام جو" بعنوان "كيم جي يونغ المولودة في 1982"، مع إحدى دور الكتب اليابانية.