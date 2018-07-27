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تم افتتاح الدورة الثانية والعشرين من مهرجان "بو تشون" السينمائي الدولي. وتم تنظيم مهرجان "بو تشون" السينمائي الدولي منذ عام 1997 من أجل تعريف كل العالم بالأفلام الكورية، ولكي يصبح مركزا دوليا للأفلام منخفضة الميزانية والأفلام المستقلة.

وسيتم عرض 290 فيلما من 53 دولة حول العالم. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة خاصة جدا بشكل أكبر من أي دورات سابقة.

وقد تم تقديم تسعة أفلام كورية شمالية تحت عنوان "أول رسالة سينمائية من البلد المجهول"، وثلاثة منها أفلام طويلة تشمل فيلما بعنوان "قصة بيتي". بالإضافة إلى ستة أفلام قصيرة تضم فيلما كرتونيا بعنوان "لنلتزم بالقواعد المرورية".

كما تم رفع القيود المفروضة على عرض الأفلام الكورية الشمالية بشكل استثنائي. فعادة ما تعتبر المحتويات المرئية الكورية الشمالية ضمن المحتويات الخاصة.

وطلب رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان "بوتشون" من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة السماح بعرض الأفلام الكورية الشمالية أمام عامة الناس. وجاء ذلك بالتزامن مع أجواء المصالحة بين الكوريتين في الآونة الأخيرة، وفي إطار الجهود لزيادة التبادل الفني والثقافي بين الكوريتين. كما تم عرض فيلم كوري شمالي بشكل مفتوح لأول مرة عبر شاشة ضخمة في الهواء الطلق أمام مقر بلدية "بوتشون" في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الماضي. وهو فيلم "قصة بيتي" الذي فاز بأكبر جائزة في مهرجان "بيونغ يانغ" السينمائي الدولي في عام 2016.

أويحكي الفيلم حول البنت "وون جونغ" التي فقدت أبويها، وانخفضت درجاتها الدراسية بسبب عملها الدؤوب لرعاية أخويها الصغيرين وحدها. وكان لديها صديقة تسمى "جونغ آه" تسكن بجوارها وتزورها لمساعدتها في رعاية أخويها، لكن "وون جونغ" لا ترحب بها بسبب اعتزازها القوي بنفسها، وفي نهاية المطاف تفتح "وون جونغ" قلبها أمام "جونغ آه".

وكانت ردود الفعل كثيرة من قبل مشاهدي الفيلم من مواطني كوريا الجنوبية، الذين شاهدوا فيلما كوريا شماليا للمرة الأولى في حياتهم، حيث شعر معظمهم بالاختلاف الثقافي بين الكوريتين.

حيث قال بعضهم إنهم شعروا كأنهم يشاهدون فيلما كوريا جنوبيا تم إنتاجه في الثمانينيات من القرن الماضي، وكان من الممكن أن يفهموا مصطلحات وتعبيرات أكثر مما هو متوقع. وقال البعض الآخر إنهم شاهدوا هذا الفيلم بسبب فضولهم إزاء الحياة في كوريا الشمالية، لكنهم وجدوا أحداثا وأشياء غير واقعية بعض الشئ لإظهار أن الحياة في كوريا الشمالية جيدة.