بحيرة سوك تشون تُزين بالعديد من الدمى المشهورة





أصبحت بحيرة "سوك تشون" معلما فنيا مشهورًا وذلك بعد وضع العديد من الدمى الكبيرة كالبطة المطاطية، التي وُضعت في بحيرة "سوك تشون" في منطقة "جام سيل" في عام 2014.

وفي عام 2015، وضعت 1600 دمية على شكل الباندا في ساحة بالقرب من بحيرة "سوك تشون" في إطار مشروع الفن العام، مما أثار إعجاب كبير. أما في عام 2016، فقد ظهر القمر السوبر الذي كان يطفو على بحيرة "سوك تشون" ويبلغ قطره عشرين مترا. وكان ذلك أول مشروع للقمر السوبر في العالم على يد فنان أمريكي. وفي العام الماضي، تم وضع بجعة في بحيرة سوك تشون في موسم زهور الكرز بواسطة فنان هولندي، وكان المنظر هناك جميلا للغاية.

ومن المتوقع إقامة معرض جديد للفن، حيث سيتم وضع دمية باسم "كاوس هوليداي" في بحيرة "سوك تشون"، وهذه الدمية هي تجسيد لشخصية "COMPANION" التي تعتبر أشهر شخصيات فنان البوب "كاوس" الذي يحظى بحب كبير جدا عالميا، ويبلغ طول الدمية 28 مترا، وعرضها 25 مترا، وارتفاعها 5 أمتار.

وشخصية "COMPANION" أي "الرفيق" تعني الأصدقاء والزملاء والحيونات الألفية كما يتضح في اسمها، وتعبر عن الحدود الغامضة بين الفن والحياة. ومن المتوقع أن تستلقي هذه الدمية العملاقة على بحيرة "سوك تشون" كأنها تستريح، وتطفو عليها كأنها تستمتع برؤية مناظر بحيرة "سون تشون" المنسجمة بين العمارات العالية والغابات الخلابة والسماء الصافية معا.