أتريدون الاستمتاع بالصيف على نحو مختلف وممتع ؟! تعالوا إلى كوريا هذا الصيف

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بمناسبة فصل الصيف تكثر المهرجانات الصيفية التي تشتهر بتميزها في كوريا هذا العام. ومن هذه المهرجانات مهرجان جانغ هونغ جونغ نام جين للمياه الذي يقام في منطقة جانغ هونغ في مقاطعة جنوب جولا، والذي يعد بمثابة النسخة الكورية من مهرجان سونغكران التيلاندي للماء الذي يشتهر عالمياً كأضخم مهرجان مائي، حيث يحتفل التيلانديون بالسنة الجديدة بإقامة هذا المهرجان لأن الماء يرمز للتطهير والبداية الجديدة. ويرشون بعضهم البعض بالماء كعلامة على التحرر من الماضي والأشياء الشريرة والتبريكات بين بعضهم البعض بمناسبة العام الجديد. ولكن مهرجان جانغ هونغ للمياه لا يقام في موسم رأس السنة، كما أنه يقام بهدف مختلف عن المهرجان التيلاندي حيث يستمتع الكوريون بفعاليات المهرجان بالألعاب المائية والأنشطة الجماعية المثيرة وفرصة تذوق أنواع الأطعمة الشهية الخاصة بمنطقة جولا.

ومن بين فعاليات هذا المهرجان: يعتبر حدث "سالسو دايتشوب" الأشهر، وهو مسيرة مواكب استعراضي مائي، يتم فيه رش الماء الوفير على الناس حول المسيرة التي تستمر لمسافة تصل إلى كيلومترين تقريبا. ويتعجب بعض الناس من كيفية توفير بلدية جانغ هونغ لتلك الكمية الضخمة من المياه خلال فترة المهرجان. ولكن لا داعي للقلق لأن الماء المستخدم في المهرجان يتم توفيره من الماء النقي المنعش في نهر تام جين الذي يجري بجانب مكان المهرجان.

وسيفتتح مهرجان جونغ هونغ جونغ نام جين للمياه يوم 27 هذا الشهر وسيستمر حتى الـ2 من أغسطس. وثانياً، نود أن نقدم لكم "غوست بارك" أي حديقة الأشباح في منطقة "هاب تشون" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.

تقع هذه الحديقة الترفيهية المخيفة على مساحة تبلغ 83 ألف متر مربع، ولكن هذا المكان لم يكن أصلاً مخصصا لتلك الحديقة، بل هو في الحقيقة يدار باسم "ثيم بارك" أي حديقة موضوعية للتصوير السينمائي رسمياً، حيث تم هناك تصوير الكثير من الأفلام السينمائية التاريخية الكورية المعاصرة، بما فيها فيلم "سائق التاكسي"، وفيلم "عصر الظلال" وغيرها، ويزورها سنويًا 500 ألف شخص في المتوسط ولكن في مثل هذا الموسم الصيفي الحار لا تشهد الحديقة مثل ذلك الحجم من الزوار. ولذلك قررت إدارة الحديقة تحديد موضوع الحديقة بصورة مناسبة للموسم وبالتالي غيرت اسم الحديقة فقط في موسم الصيف إلى "غوست بارك" أي حديقة الأشباح"... وهل تعرفون أصدقائي المستمعين كيف كانت نتيجة هذا القرار؟ لقد أصبحت الحديقة مشهورة بواقعيتها المرعبة جداً، حيث يتنشر 100 من طاقم الممثلين الأشباح في كل زوايا الحديقة ليفاجؤوا الزوار.

100 شخص لإرعاب الزوار، يضعون مكياجا على وجوههم بصورة احترافية وحقيقية، وأداؤهم التمثيلي أيضاً محترف جداً. لذلك يشعر زوار الحديقة بالرعب بشكل مؤكد وبدرجة كبيرة. وقد شارك في لعبة مكافحة الأشباح العام الماضي 26 ألف زائر خلال 20 يوماً، وقد استسلم أكثرهم خلال بضعة أيام. ستفتتح يوم 27 أي يوم الجمعة القادم، وحتى يوم 19 من أغسطس. وأجرة الدخول للبالغين 25 ألف وون وللأطفال 10 آلاف وون.

وكذلك هناك مكان فريد وطريف جداً لتجربة الرعب الليلي يا عبير. وهو كهف "هوا آم" في منطقة "جونغ صون" في مقاطعة كانغ وان. وستكون المنافسة لشراء تذاكر دخول ذلك الكهف شديدة جداً لان الكهف يسمح لـ280 زائر يوميا فقط بدخوله وخلال موسم الصيف فقط. ويجرب الزائرون جولة مخيفة في هذا الكهف المرعب الذي يختفي فيه عدد من الأشباح في الظلام الحالك وهم يحملون مصابيح يدوية فقط. وسيبدأ من يوم السبت القادم ويستمر حتى يوم 12 من أغسطس. وهو يتلقى 100 من الزوار من خلال موقع الكهف الإلكتروني والبقية، أي الـ180 الآخرين، في الميدان.