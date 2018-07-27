حتى لو لم تصطحب معك أي شخص يمكنك الاستمتاع بالمسرح

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أصبحت موجة “هون كونغ جونغ” أي استمتاع الشخص وحده بمشاهدة مسرحيات ثقافية ظاهرة جديدة في دائرة المسارح الكورية مؤخرا. فوفقاً لنتيجة استبيان أجراه موقع "إنتربارك" لبيع التذاكر الثقافية، اتضح ان عدد المشاهدين الفرديين يرتفع بصورة مضطردة منذ عام 2012، حيث وصلت نسبتهم في ذلك العام إلى 25 بالمائة، لكنها ارتفعت في عام 2015 حتى وصلت إلى 45 بالمائة، وفي النهاية العام الماضي 2017 بلغت 49 بالمائة.

وتتضح هذه الظاهرة بصورة مختلفة حسب أنواع المسرحيات، حيث وصلت نسبة شراء تذكرة لشخص واحد لمشاهدة مسرحيات موسيقية في عام 2015، إلى 37 بالمائة وارتفعت في عام 2017 إلى 41 بالمائة. وشهدت المسرحيات الأدائية أيضاً ارتفاعا حيث وصلت النسبة في عام 2015 إلى 41 بالمائة وسجلت في العام الماضي 44 بالمائة.

أما العروض الموسيقية الكلاسيكية والغنائية فقد شهدت زيادة مستمرة أيضاً حيث ارتفعت نسبة شراء التذاكر لشخص واحد من 38 بالمائة في عام 2015 إلى 42 بالمائة العام الماضي. وكذلك المسرحيات الراقصة التقليدية التي لم تشهد شعبية كبيرة مقارنة مع المسرحيات الأخرى، شهدت أيضا ارتفاعا حيث بلغت نسبة الذين يشاهدونها فرادى 35 بالمائة في العام الماضي. وتدل هذه الظاهرة على أن ثقافة الاستمتاع بالحياة الشخصية المنفردة صارت تنتشر بقوة في كل مجالات المجتمع الكوري.