أتريدون زيارة الفضاء وأنتم في بيوتكم؟! تعالوا شاهدوا هذا البرنامج الممتع

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بعد 50 عاما من نجاح الإنسان في الوصول إلى الفضاء، أصبحت كلمة "الفضاء" من ضمن الكلمات المفتاحية في البرامج التلفزيونية الترفيهية والأفلام السينمائية الكورية مؤخراً. حيث لقي برنامج ترفيهي حقيقي على قناة tvN الفضائية شعبية وإعجابًا كبيرًا من قبل المشاهدين الكوريين، وهو برنامج بدأ بثه منذ يوم 15 من هذا الشهر باسم "غاليلو، يوقظ الفضاء" حيث يؤدي الممثلون الترفيهيون مهاما متنوعة في أثناء مكوثهم في قاعدة أبحاث لاستكشاف المريخ تقع في منطقة صحراوية في ولاية يوتا الأمريكية.

ومن خلال مشاهدة البرنامج، يمكن للمشاهدين أن يطلعوا بشكل غير مباشرة على أنواع من المهام لاستشكاف أسرار المريخ الساحرة. لذلك بدأ البرنامج يحظى بإقبال كبير من قبل المشاهدين بالفعل. هذا بالإضافة إلى دائرة الأفلام السينمائية التي تشهد عمليات استعداد لإخراج أفلام خيال علمي وأكشن تدور قصصها عن حوادث تقع في المحطات الفضائية أو القمر. ومن بين هذه الأفلام التي تنتظر بدء التصوير: فيلم "العودة" للمخرج "يون جي كيون" وهو مخرج شهير أخرج فيلم "كوك جي شي جانغ" في الماضي. وهناك أيضاً فيلم بعنوان "تو مون" أي "القمر" أيضاً سيخرجه نفس المخرج الذي أخرج فيلم "مع الآلهة"، وستبدأ عمليات تصويره خلال هذا العام. والقصص التي تدور حول البرامج التلفزيونية والأفلام لم تعد خيالية 100 بالمائة بل يحتمل حدوثها قريباً مع تطور التكنولوجيا والعلوم، ومن ثم يشعر المشاهدون بإثارة فعلية وإحساس حقيقي.