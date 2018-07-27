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نتعرف على شركة "فولار كرييتيف VoleR Creative" المتخصصة في مجال صناعة الواقع الافتراضي والذكاء الصناعي.





مديرها التنفيذي "صو دونغ إيل":

الأسعار المرتفعة لأجهزة الواقع الافتراضي مشكلة في حد ذاتها. لكن العثرة الكبرى في طريق صناعة أجهزة واقع افتراضي تكون منتشرة وذات شعبية، هي عدم وجود المساحات والفضاءات الكافية. الكثيرون يمتنعون عن ممارسة ألعاب الواقع الافتراضي في بيوتهم لأنهم يرونها غير مناسبة. لهذا فمثل هذه الألعاب تقتصر حاليا على المنتزهات والحدائق والمقاهي المتخصصة.





بدأ السيد "صو" حياته في السوق المحلية للألعاب الإلكترونية من خلال عمله في شركة "إن دورز" التي كانت قد لعبت دورا مؤثرا في تشكيل سوق وصناعة الألعاب الإلكترونية في كوريا، ثم عمل بعدها في شركات أخرى مماثلة، خاصة في مجال ألعاب الواقع الافتراضي، حيث أسس مع 8 آخرين شركة "أوكولوس ريفت Oculus Rift"، لكنه قرر بعدها أن يستقيل لتأسيس شركته الخاصة.





مديرها التنفيذي "صو دونغ إيل":

قررت تأسيس شركتي الخاصة لعدة أسباب. كنت موقنا بأن شركة "أوكولوس" ستنجح في نشر وخلق شعبية كبيرة لألعاب الواقع الإلكتروني في كوريا وأن العديد من الشركات ستسعى لصناعة أجهزة ومعدات خاصة بمحتويات ألعاب الواقع الافتراضي. تنبأت بتوسع وازدهار تلك السوق وتزايد الطلب على المنتجات الخاصة بها. المستهلك الكوري لا يكترث لأجهزة الواقع الافتراضي لأن ما يهمه هو ما تفعله وما تنتجه تلك الأجهزة من محتويات في شكل ألعاب وخدمات. كنت أعتقد أن الكفة ستميل سريعا لصالح المحتويات وليس الأجهزة وهو ما دفعني لتأسيس شركة متخصصة في صناعة المحتويات.





ⓒ VOLER CREATIVE

وبالتالي، أسس شركته الخاصة في سبتمبر 2015 على أمل أن تجد الشركة فرصا لخلق سوق جديدة وواسعة في المجال الذي اختارته، حيث كان يرى في الأمر تحديا يستحق المواجهة.





مديرها التنفيذي "صو دونغ إيل":

شركة "فولار كرييتيف VoleR Creative" هي شركة متخصصة في صناعة محتويات ألعاب الواقع الافتراضي. اللعبة التي أنتجتها الشركة باسم "باتل سومونرز Battle Summoners" هي معروضة الآن في منصة "ستيم Steam" التي تعد أكبر منصة خاصة بألعاب الكومبيوتر على مستوى العالم. قمنا بتكوين مشاركة هذا العام مع "كيه بي إس" للتعاون في مجال الملكية الفكرية، حيث قمنا بتطوير لعبة خاصة بغرفة سرية مستوحاة من المسلسل الدرامي الذي أنتجته "كيه بي إس" باسم "حكايات شبح كوري". أكملنا سلسلتي حلقات من اللعبة وهما موجودتان في المحلات الكبرى وتجدان رواجا وشعبية هائلة وسط الشباب والمراهقين.





هكذا يبدو أنه من الواضح تماما أن هذه الشركة صارت تعرف تماما ما الذي يريده مستعملو ألعاب الواقع الافتراضي.





مديرها التنفيذي "صو دونغ إيل":

لعبة "باتل سومونرز" وجدت تقييما إيجابيا من العديد من المستعملين الأجانب من رواد المنتدى الإلكتروني "ستيم". رآها الكثيرون مزيجا ناجحا بين تقنية الواقع الافتراضي وتقنية الألعاب الإلكترونية. استمتع الكثيرون من مختلف أنحاء العالم بالمحتويات الكورية التي أنتجتها الشركة، لكن النجاح الأكبر حدث في السوق الأمريكية التي تعتبر السوق العالمية الأكبر من حيث حجم المبيعات. لعبة "حكايات شبح كوري"، التي هي حكايات رعب خيالية كورية، وجدت رواجا وشعبية كبيرة في الخارج، لكن نجاحها الأكبر كان داخل كوريا نفسها حيث تم عرضها في عدد كبير من المسارح ودور العرض والمنتزهات والحدائق الكبرى.





مؤسس الشركة واثق من المستقبل المزدهر لصناعة ألعاب الواقع الافتراضي في كوريا، ولذلك فإن شركته تخطط لتطوير المزيد من هذه الألعاب والمحتويات.





مديرها التنفيذي "صو دونغ إيل":

عندما قمت بتأسيس هذه الشركة كان همي الأول هو تأسيس شركة ألعاب تنتج محتويات ترفيه مسلية ومثيرة. لا تستطيع أن تحدد شكل أو نوعية المحتوى الذي سيجد رواجا وشعبية بسبب اختلاف الأمزجة والأذواق، لكن شركتنا ستمضي قدما في خلق محتويات جديدة وجذابة من خلال التجريب ومتابعة ما تقوم به الشركات العالمية الكبرى مثل "ديزني" وغيرها.





يقول الخبراء إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الواقع الافتراضي في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها إلى أكثر من 150 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يعني أنه توجد الكثير من الفرص أمام هذه الشركة الكورية على المستويين الداخلي والخارجي.





ⓒ VOLER CREATIVE