كوريا تطرح خدمات الجيل الخامس من الاتصالات لأول مرة عالميا

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ستقوم شركات الاتصالات الكورية الثلاث، وبشكل متزامن في الأول من شهر مارس من العام القادم، بطرح منتجاتها من خدمات الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية المتنقلة، وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم. وكانت الشركات الثلاث قد أعلنت يوم 17 يوليو الجاري عن اتفاقها مع وزارة العلوم وتقنيات المعلومات والاتصالات على التسويق التجاري لتلك الخدمات الجديدة.





البروفسور "بارك هي جون" من كلية الهندسة الصناعية في جامعة "يون سيه" :

أهم عنصر في خدمات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة هو قوة الترابط الذي سيظهر من خلال ربط العديد من المنتجات والخدمات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. شبكات الجيل الخامس ستصبح قادرة على الوصول إلى معلومات وبيانات ضخمة ونقلها بشكل سريع وفي الوقت الحقيقي من خلال "فترة كمون شديد الانخفاض" و"اتصال مفرط"، وهي أبرز سمات خدمات شبكات الجيل الخامس. خدمات الجيل الخامس ستجعل سرعة نقل المعلومات والبيانات تزداد بعشرين ضعفا مقارنة بالسرعة الراهنة الخاصة بالجيل الرابع. تسويق مثل هذه الخدمات سيجعل من الممكن البدء في استعمال السيارات ذاتية القيادة. دعني أوضح الأمر كالتالي. إذا قمنا بإطلاق إشارة توقف لسيارة تجري بسرعة 150 كيلومترا في الساعة حسب النظم السائدة حاليا بموجب خدمات الجيل الرابع فإن تلك السيارة لن تتوقف إلا بعد عبور مسافة متر واحد. لكن تلك السيارة ستتوقف بموجب معايير الجيل الخامس الجديد بعد عبور 8 سنتيمترات فقط.





عرَف المنتدى الاقتصادي العالمي الثورة الصناعية الرابعة بأنها دمج بين ما هو فيزيائي طبيعي، ورقمي، وبيولوجي. هذا يعني أن تقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك تقنية الذكاء الصناعي سوف تندمج مع تقنيات جديدة لتنتشر وتعم فائدتها كل الصناعات الأخرى. ولكن من أجل الاستفادة القصوى والتطبيق الناجح للثورة الصناعية الرابعة، لا بد من وجود وسائل عملية للربط بين عناصرها ومكوناتها، وهو ما سيتم فعليا عبر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات فائقة السرعة، التي تسمح بنقل كميات ضخمة من المعلومات في الوقت الحقيقي.





البروفسور "بارك هي جون" من كلية الهندسة الصناعية في جامعة "يون سيه" :

سنرى قريبا كما ذكرت سابقا سيارات ذاتية القيادة تسير في الشوارع. كما ستشهد الصناعات المختلفة تطورا مدهشا من حيث إنشاء مصانع ذكية، وسيتم تطوير المزيد من الأجهزة القابلة للبس والروبوتات العاملة استنادا على تقنية الجيل الخامس من الخدمات المتنقلة. الصناعات الطبية ستشهد أيضا نقلات وطفرات كبيرة. تفعزيز قدرات الربط والتواصل بين الأشياء سوف تعني تطورا حقيقيا للاتصالات على المستويات العامة والخاصة، بما في ذلك الخدمات الطبية والجراحية من على البعد وعبر الحدود، وهو ما يعني ثورة صحية عالمية كبرى ذات مزايا مجتمعية مؤثرة.





وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تطبيق خدمات الجيل الخامس من الاتصالات إلى توفير في مصادر الطاقة وتكلفة العديد من الخدمات، إلى جانب زيادة هائلة في حجم الإنتاج الزراعي، وإمكانية التقاط صور شديدة الدقة، وغيرها من المزايا. ويُقدّر أن تبلغ القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تتحقق من خلال تطبيق تقنية الجيل الخامس من الاتصالات بحوالي 42 مليار دولار حتى عام 2030. ولهذا تتسارع خطى المجتمع العالمي لتأمين الاستفادة القصوى من هذه التقنية الجديدة.





البروفسور "بارك هي جون" من كلية الهندسة الصناعية في جامعة "يون سيه" :

حتى تتمكن من التسويق التجاري لتلك التقنية في شهر مارس من العام القادم، نجحت شركات الاتصالات الثلاث في كوريا وهي "إس كيه تيلكوم SK Telecom" و"كيه تيKT " و"إل جي يو بلاس LG Uplus" في تأمين الذبذبات المطلوبة لخدمات الجيل الخامس من خلال مناقصة جرت في شهر يونيو الماضي. الولايات المتحدة الأمريكية حددت النصف الثاني من العام الجاري هدفا لهذا التسويق، حيث تستعد شركة "إيه تي & تي AT&T" الأمريكية للتسويق التجاري لشبكات الجيل الخامس من خلال استعمال تقنية "هوت سبوت" المتحركة، بينما تقوم الصين باستثمار مبالغ ضخمة لتطوير خدمات الجيل الخامس بهدف التمكن من تشغيل تلك الخدمات في أولمبياد بكين الشتوية في عام 2022. وأيضا تتأهب اليابان لبدء خدمات مماثلة عند قيامها باستضافة الدورة الأولمبية الصيفية في 2020.





كانت كوريا الجنوبية قد تعهدت منذ العام الماضي بإطلاق أول خدمات للجيل الخامس من الاتصالات النقالة في العالم في موعد لا يتجاوز مارس 2019. وبعد التجريب الناجح خلال دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية في مطلع هذا العام، بدأ بالفعل بيع الذبذبات على المستوى المحلي. ورغم كل تلك النجاحات إلا أن هناك من يرى ما يدعو للقلق.





البروفسور "بارك هي جون" من كلية الهندسة الصناعية في جامعة "يون سيه" :

تمكنت شركات الاتصالات المحلية من الحصول على الذبذبات المثالية اللازمة لخدماتها من الجيل الخامس، وشرعت في تجهيز البنيات التحتية اللازمة. كوريا الجنوبية كقوة معتبرة في مجال المعلومات والاتصالات نجحت في تجهيز بنيات تحتية قوية ومتطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن. لكن هناك من يخشى من ألا تتمكن كوريا من الوقوف بصلابة في السباق التنافسي العالمي بخصوص الجيل الخامس، لأن سوق المعدات والأجهزة الخاصة بخدمات الجيل الخامس تسيطر عليه شركات عالمية كبرى مثل "هواوي Huawei" الصينية و"نوكياNokia " الفنلندية و"أريكسون Ericsson" السويدية، ويجب على كوريا استثمار حوالي 18 مليار دولار لبناء النظم الخاصة بالجيل الخامس خلال الستة أعوام القادمة.





هكذا فإن كوريا ستقوم بتشييد شبكة الجيل الخامس من الاتصالات النقالة لكنها ستعتمد على شركات أجنبية لتوفير ما تحتاج إليه من أجهزة ومعدات لازمة. فشركات مثل " هواوي" و"إنتيل" و"كوالكوم" تمكنت من تطوير رقائق بمعايير متوافقة مع تقنيات الجيل الخامس، كما أن بعض الشركات الصينية كشفت عن هواتف ذكية مجهزة بشرائح متوافقة مع الجيل الخامس من الاتصالات، في حين أن كوريا ما زالت في مرحلة التطوير.





البروفسور "بارك هي جون" من كلية الهندسة الصناعية في جامعة "يون سيه" :

تشييد شبكات الجيل الخامس أمر لا يعني أن المجتمع الكوري بصدد دخول عصر الجيل الخامس بشكل آلي. أنا شخصيا لا أرى ضرورة للتعجل في هذا الأمر فقط من أجل احتلال المرتبة الأولى. أرى أنه من الأفضل الانتظار لمدة نصف عام أو حتى عام لتأمين التقنية اللازمة من أجل تشييد الشبكة بتكلفة أقل وبعيدا عن الارتجال. الأمر يحتاج لحرص وخطط تفصيلية مدروسة.





مع اقتراب عصر الجيل الخامس من الاتصالات النقالة أصبح من الضروري لكوريا إنشاء بنية تحتية قوية للتعامل مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة من أجل إحداث انطلاقة كورية جديدة.