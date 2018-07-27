الطلب على الطاقة الكهربائية يسجل أعلى مستوياته بسبب الحرارة الشديدة

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سجل الطلب على الطاقة الكهربائية أعلى مستوياته، ومن ثم قلت نسبة الاحتياطي من الطاقة الكهربائية عن 10%، مما تسبب في إثارة جدل حاد حول سياسات الحكومة ذات الصلة بالتخلي عن الطاقة النووية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الطلب على الطاقة الكهربائية وصل إلى 90 مليونا و700 ألف وات في الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الاثنين، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن وصل إلى 88 مليونا و240 ألف وات يوم السادس من شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن حجم الاحتياطي من الطاقة الكهربائية بلغ 7.6 مليون وات لتصل نسبته إلى 8.4% فقط، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها النسبة عن 10% منذ بداية هذا العام.

ويشار إلى أن الحكومة الكورية تصدر تحذيرا من نقص إمدادات الطاقة الكهربائية إذا قلّ حجم الاحتياطي من الطاقة الكهربائية عن 5 ملايين وات.

وكانت الوزارة قد توقعت أن يصل أعلى طلب على الطاقة الكهربائية إلى 88.3 مليون وات، وأن تتجاوز نسبة الاحتياطي من الطاقة الكهربائية 11% هذا الأسبوع، لكن هذه التوقعات ثبت خطؤها.

والشيء الذي يثير الاهتمام هو ما إذا كانت وزارة الطاقة ستطبق نظام الاستجابة لخفض استهلاك الكهرباء أم لا، حيث كانت الوزارة قد طبقت هذا النظام مرتين خلال صيف العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا تشغيل 17 محطة نووية من بين 24 محطة في كوريا الجنوبية.

وقد قررت شركة الطاقة المائية والنووية الكورية تأجيل عمليات صيانة المحطات النووية إلى ما بعد فترة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

كما تخطط لتشغيل المحطتين النوويتين اللتين تجرى حاليا عمليات صيانة لهما، قبل وصول الطلب على الطاقة الكهربائية إلى ذروته.

الجدير بالذكر أن نصيب محطات الطاقة النووية من إجمالي منشآت توليد الطاقة الكهربائية يبلغ 19%، فيما يصل إنتاجها من بين إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة إلى 30%.