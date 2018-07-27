كوريا الشمالية توافق على استئناف عمليات الاستكشاف المشتركة لأثار قصر ملكي

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قبلت كوريا الشمالية باقتراح قدمته كوريا الجنوبية باستئناف عمليات الاستكشاف المشتركة بين الكوريتين لآثار قصر ملكي قديم في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية، التي تقع بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وحصلت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على معلومات تفيد بأن مؤرخين كوريين جنوبيين قد التقوا سرا بمسؤولين من المجلس الكوري الشمالي للمصالحة والتعاون يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري في بكين، حيث أجرى الجانبان محادثات حول استئناف هذا المشروع المشترك الذي يتضمن التنقيب في موقع "مان وال ديه".

وخلال هذا الاجتماع، أعرب الوفد الشمالي عن موافقته على أن يقوم الطرفان باستئناف المشروع المشترك، وكان ذلك أول رد فعل من كوريا الشمالية منذ أن تقدم وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان" باقترح باستئناف التبادل الأكاديمي بين الكوريتين خلال زيارته لبيونغ يانغ في شهر مارس الماضي.

الجدير بالذكر أن الملك "تيه جو" مؤسس مملكة "كوريو" هو الذي بنى قصر "مان وال ديه" في عام 919 عند منحدر جبل "سونغ آك" بعد إقامة عاصمة للمملكة في كيسونغ.

وظل ذلك القصر يُستخدم كقصر ملكي حتى تم تدميره بالكامل في عام 1361 خلال غزوات "قوات العمامة الحمراء" لمملكة كوريو.

وقد جرت عمليات التنقيب المشترك في موقع قصر "مان وال ديه" سبع مرات منذ عام 2007 بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها بهذا الشأن بين الكوريتين في شهر يونيو من عام 2006، لكن هذه العمليات توقفت عام 2016 بسبب قيام كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية.

وقد بدأت أول عملية تنقيب خلال الفترة من الخامس عشر من مايو وحتى الثالث عشر من يوليو من عام 2007 حيث تم استشكاف 5 مواقع لمباني القصر وأكثر من ألفَيْ مادة من الآثار التاريخية.

ومنذ ذلك الوقت، قام علماء كوريون جنوبيون بزيارات لمدينة كيسونغ 6 مرات من عام 2008 وحتى عام 2015 الذي تم فيه استكشاف 19 موقعا و3500 مادة أثرية.

وخلال هذه الزيارت السبع، تمت عمليات تنقيب في مساحة تبلغ 19 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التي تصل إلى 33 ألف متر مربع.