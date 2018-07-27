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آيكون تعود في أغسطس

#أخبار الساحة الفنية l 2018-07-24

من أغانى القمة


صرحت شركة "واي جي" الترفيهية بأن فرقة "آيكون" الشبابية المكونة من 7 أعضاء ستعود بإصدار ألبوم مصغر جديد بعنوان "نيو كيدز: تستمر"، يوم الثاني من شهر أغسطس القادم.

وكانت الفرقة قد كشفت عن أول ألبوم مصغر من سلسلة "نيو كيدز" بعنوان "نيو كيدز: تبدأ" في شهر مايو من العام الماضي، وثاني ألبوم مصغر منها بعنوان "نيو كيدز: تعود" في شهر يناير من هذا العام.

وقد تمكنت أغنية "أحببتها" ضمن الألبوم المصغر الثاني من تصدر قوائم الأغاني ليس فقط في كوريا بل في أنحاء مختلفة من العالم أيضا.

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