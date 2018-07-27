افتتاح معرض بيغ بانغ في شانغهاي





من المقرر أن يتم افتتاح معرض فرقة "بيغ بانغ" في مركز الميناء الدولي للتسوق في مدينة شنغهاي الصينية يوم الثالث من شهر أغسطس القادم احتفاء بالذكرى العاشرة على إنشاء الفرقة.

وسوف يستمر انعقاد المعرض الذي يحمل عنوان "بيغ بانغ 10، المعرض: من الألف إلى الياء"، لمدة شهرين، وهو يعد الأول من نوعه الذي يقام خارج كوريا منذ إقامة معرض مماثل في مدينة تايبيه في تايوان في شهر يونيو من العام الماضي.