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#شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو يونغ"

تحمل القصة رمزية خاصة فيما يتعلق بالفضاء الاجتماعي وخريطة المجتمع الكوري. كان أكثر أعضاء المجتمع الكوري في مطلع السبعينيات من القرن الماضي يعيشون في ما يشبه العزلة الاجتماعية. فسياسيا كانوا يعيشون فترة قمع وحكم ديكتاتوري، كما أن التطور والتحول الصناعي السريع وفّر للكثيرين موارد مالية لم يعتادوا عليها مما خلق قيما مادية جديدة مثل التظاهر والتباهي والجشع والتركيز على الجوانب المادية على حساب الجوانب التي كانت تركز على الكرامة الإنسانية. تحمل القصة نظرة ناقدة للواقع الاجتماعي المعاش وقتها والذي تحول فيه البيت الكوري بكل ما فيه من علاقات اجتماعية متشابكة ومتداخلة، إلى مجرد غرفة خاصة.





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"بدأ الصوت يقترب مرة أخرى لكن هذه المرة من ناحية المطبخ. عضّ على شفتيه في غيظ وتوتر قبل أن يتجه نحو مصدر الصوت في المطبخ. وجد الموقد مفتوحا واللهب يتصاعد فوقه. أغلقه كذلك. وعاد للكنبة ليجد دخانا يتصاعد من سيجارة مشتعلة متروكة داخل الطفاية. صاح بأعلى صوته، وخيُل إليه أنه شاهد مجموعة من العيون المختبئة وسط الجدران والتي تصوب نظرات حادة نحوه. استلقى جالسا فوق الكنبة وهو يوزع نظرات مرتعبة نحو كل أثاث الغرفة. مؤثر وعاد لتحريك الملعقة من جديد، لكنها بدت له فجأة شديدة الطول وليست نفس الملعقة التي كان يمسك بها قبل قليل. صارت صدئة وأشبه بسمكة ذات قشور لامعة مرصوصة في مختلف الاتجاهات. فتح عينيه واسعتين وأمعن النظر بتركيز على كل الأشياء الموجودة داخل الغرفة. كانت كل الأشياء التي يشاهدها تهتز وتتراقص. ولكن عندما أضاء الأنوار كانت الأشياء تبدو في أماكنها الأصلية دون أي تغيير يُذكر. أطفأ مفتاح النور، واستمع إلى همسات تتردد من مختلف الأركان المظلمة. كان بعضها يهمس باسمه. استمع كذلك لأصوات مختلفة ومتنوعة لحشرات زاحفة على الجدران وطائرة في الهواء."





تحول مالك الغرفة إلى شيء، بينما تحولت الأشياء إلى كائنات مفعمة بالحيوية واحتلت كل مساحات الغرفة. لقد أصبح مالك البيت شيئا مملا وعديم الجدوى. ربما كان ذلك هو حال الكثيرين الذين عاصروا فترة التحول الكوري السريع.





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"وقتها أحس بساقيه وقدميه تتيبسان. شعر برغبة جارفة في الهروب ومغادرة الغرفة. كان يحاول أن يتحرك بهدوء ودون أن يخلق أي شكل من الضجيج. لكن ساقيه لم تساعداه على الحركة. كانتا متخشَبتين. لم يجد وسيلة سوى محاولة الزحف على يديه للوصول لمفتاح الضوء. وقبل أن يقترب منه شعر بأن كل أجزاء جسمه صارت في حالة تيبس وشلل تام، ولم يكن أمامه سوى الاستسلام الكامل. لكنه حاول أن يتصور أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خيال أو مصادفات غريبة، وقرر أن يستجمع قواه ويكرر المحاولة مرات ومرات."









الكاتب "تشيه إين هو"

وُلد الكاتب "تشيه إين هو" في مدينة سيول في أكتوبر من عام 1945. أدهش الأوساط الأدبية في كوريا عندما فاز بالجائزة الأولى في المسابقة الأدبية التي نظمتها جريدة "هان غوك إيل بو" عن قصته القصيرة بعنوان "داخل فتحة في الجدار"، رغم أنه لم يكن سوى طالب في المرحلة الثانوية. وكان عام 1967 هو البداية الحقيقية له ككاتب قصصي مرموق عندما فاز بجائزة أدبية أخرى. وكانت الجائزة الكبرى التي حصل عليها في عام 1972 عن قصة "غرفة شخص آخر" هي قمة تألقه في عالم الأدب الكوري.