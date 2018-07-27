العودة إلى النظام الحزبي الثلاثي في البرلمان

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فقد الائتلاف الذي شكله حزب السلام الديمقراطي وحزب العدل وضعه كمجموعة تفاوضية داخل البرلمان نتيجة لوفاة "نوه هوي تشان" نائب البرلمان عن حزب العدل.

وبذلك بلغ إجمالي عدد مقاعد الائتلاف 19 مقعدا ، منها 14 مقعدا لحزب السلام الديمقراطي و4 مقاعد لحزب العدل، بعد أن كان 5 مقاعد قبل وفاة النائب "نوه"، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب لتشكيل مجموعة تفاوضية، حيث إن كل حزب أو ائتلاف حزبي لديه أكثر من 20 مقعدا يمكنه تشكيل مجموعة تفاوضية داخل البرلمان.

والآن أصبح هناك ثلاثة أحزاب مؤهلة لتشكيل مجموعة تفاوضية، وهي الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وحزب المستقبل المعارض الصغير.

ويعنى فقدان حزب ما وضعه كمجموعة تفاوضية أنه سيتم الاستغناء عنه في جميع المباحثات ذات الصلة بإدارة البرلمان، وعدم تمكن نوابه من تولى مناصب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يؤثر فقدان الائتلاف بين حزب السلام الديمقراطي وحزب العدل المعارضين الصغيرين لوضعية مجموعة التفاوض تأثيرا سلبيا على استراتيجة الحزب الديمقراطي الحاكم التي تستهدف التضامن مع الحزبين المذكورين للتعاون مع الحكومة في ممارسة الأنشطة التشريعية.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير في هيكلة الدوائر السياسية على المستويين المتوسط والطويل.