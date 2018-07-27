كوريا الجنوبية تدرس تخفيض وجودها العسكري عند الحدود مع الشمال

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء أن الحكومة تدرس إمكانية سحب بعض القوات والمعدات العسكرية من منطقة الحدود مع كوريا الشمالية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة بين الكوريتين بعد محادثات القمة بينهما.

وقالت الوزارة إنها ستقوم بسحب بعض الجنود والمعدات من مراكز المراقبة داخل المنطقة منزوعة السلاح على أساس تجريبي، كما تدرس توسيع نطاق الانسحاب التدريجي في وقت لاحق.

وتنص معاهدة الهدنة الموقعة في شهر يوليو من عام 1953، والتي انتهت بموجبها الحرب الكورية، على عدم السماح للكوريتين بنشر قواتهما المسلحة داخل المنطقة منزوعة السلاح، ولكن لا يسمح للجنود من الجانبين بحمل أسلحة أكثر من البنادق الأوتوماتيكية.

ورغم ذلك تقوم الكوريتان ببناء مراكز للمراقبة داخل تلك المنطقة إهمالا لما تنص عليه معاهدة الهدنة.

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية هي التي بدأت نشر جنود مسلحين داخل المنطقة منزوعة السلاح، مما جعل كوريا الجنوبية تقوم بالمثل.

ويتمركز في كل مركز مراقبة ما يتراوح بين 30 و40 جنديا مدججا بأسلحة ثقيلة، ولكن تسميتهم بـ"الشرطة المدنية".

وقامت كوريا الشمالية ببناء مراكز مراقبة تحت الأرض بالخرسانة المسلحة لتكون بمثابة حصون.

ويذكر أنه يتم تقييد الدخول إلى المنطقة منزوعة السلاح التي يوجد فيها العديد من الألغام المزروعة خلال الحرب الكورية والقنابل غير المنفجرة، ولذلك تعتبر مراكز المراقبة داخل المنطقة منعزلة تماما عن العالم الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، تقع مواقع بعض مراكز المراقبة للكوريتين بالقرب من بعضها البعض، وبالتالي يوجد هناك احتمال كبير للمجابهة بين جنودهما المسلحين.

وإذا قامت الكوريتان بسحب جنودهما ومعداتهما العسكرية من المنطقة منزوعة السلاح بشكل كامل فستكون تلك المنطقة منطقة منزوعة السلاح بشكل حقيقي، وهو ما سيمثل إجراءات عملية لتخفيف حدة التوتر العسكري القائمة حاليا بين الكوريتين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على جعل المنطقة منزوعة السلاح منطقة سلام في بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة بينهما في شهر أبريل الماضي.