سانغ ريونغ سان / دونغ دونغ غي تاريونغ / هويموري تشابغي يوك تشيل وول هرين نال





كان هونغ ديه يونغ، الفيلسوف والعالم من عصر جوسون، مولعا بالموسيقى وعزف الكومونغو. كما اشتهر بابتكاره لتكنيك جديد لعزف آلة موسيقية عرفت باسم اليانغم كانت قد دخلت كوريا عن طريق الصين. وكان الكاتب الشهير بارك جي وون صاحب كتاب "يول ها إيلغي 열하일기” المقرب من هونغ ديه يونغ قد دعي لحضور حفل موسيقي أقيم في منزل الأخير في إحدى ليالي الصيف، وقد سحر بارك جي وون بالأداء حتى أنه سجله فيما بعد كالتالي:

"عندما مزج هونغ دي يونغ ألوان الشراب بفنه، اشتراها الشاعر العظيم كيم أوك بالذهب / وخلع كوك أونغ قبعته احتراما وراح ينشد بصوته الرخيم / وعندما حل الليل المظلم تجمعت السحب من كل صوب / توقفت النسائم الحارة وصفا صوت الموسيقى العذبة / صمت الجميع يمنة ويسرة / مسحورين وكأنهم يشاهدون ملاكا مقدسا يعزف الأورجون العظيم / كراهب بوذي انفتحت له الأبواب فتذكر حياته السابقة / عندما غنى كوك أونغ، تخفف من ملابسه، وأنشد على سجيته وكأنه وحيدا في العالم". ويصف المقطع الصمت الذي خيم على الحضور إذ سحرهم صوت الموسيقى.

لا شك أن الصيف في الماضي كان أكثر مشقة من الآن، مع غياب المراوح وأجهزة المكيف، وكان واجب العلماء الكونفوشيين في ذلك الزمن أن يقرأوا الكتب ويتناقشوا في المواضيع السياسية حتى مع الأصدقاء، لكن لا بد أن التركيز على ذلك في حرارة الصيف التي لا تحتمل كان صعبا، ولا بد أنه كان من الصعب في ذلك الجو الحفاظ على الهدوء اللازم لمناقشة المواضيع السياسية الشائكة. وكان هونغ ديه يونغ قد أعد الحفل الموسيقي الصيفي الذي ذكرنا منذ قليل كترويح عن هذه الأجواء الخانقة، وقد راقت لبارك جي وون كما رأينا لدرجة أنه وصف التجربة بلحظة تنوير بوذي. وإذا كان العلماء والصفوة قد لجأوا إلى الموسيقى للترويح عن أنفسهم في تلك الأيام، ترى ماذا فعل العامة؟ كان العامة يعانون من الفقر المدقع، وكانوا لا يكادون يسدون رمقهم حتى إذا عملوا طوال اليوم، لكن لا بد أنهم كانوا يستريحون في أيام الموجة الحارة رغم ذلك وإلا لسقطوا فريسة للمرض. خلال فترة الراحة الإجبارية تلك، كانت النساء تملأن الجرار بالماء ثم تغطينها بالجلود لتكون طبولا، وكن يقرعن الطبول ويغنين، وكان الناس يتبادلون الأدوار في العزف والغناء للتخفيف عن أنفسهم.

كان صيد السمك من البحيرة وإعداد حساء أو عصيدة منه من ضمن الأنشطة الصيفية في كوريا قديما. ومن ضمن الأغاني التراثية المتوارثة في منطقة سيول ومقاطعة كيونغ غي أغنية "أيام غائمة في يونيو ويوليو"، وتدور حول رجل ذهب ليصطاد بعض السمك وحيدا في النهر، وكان يريد أن يرسل ما يصطاد إلى أسرته فور اصطياده، لكنه لم يجد من يأخذ منه الصيد ليوصله إلى أسرته. ورأى طفلا من الحي مارا بجواره، فطلب منه أن يحمل السمك إلى زوجته، وأن يبلغها أن تصنع عصيدة سمك حلوة وحارة بالفلفل والخضر. كان الطفل صغيرا للغاية، ودهش لطلب الرجل فقال: "لقد ساء حالنا حتى صرنا خدما للغير / نستيقظ في الفجر لنقطع أشجار الموالح عدة مرات / ونعمل في المزرعة خلال النهار، ونصنع الحبال خلال المساء / وفي الليل الحالك نستذكر دروسنا".





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: