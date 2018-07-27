فوائد سام غيه تانغ

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ما هي الأطعمة التي تتناولونها للتغلب على حرارة الصيف الشديدة؟ في كوريا يأكل الناس طبق "سام غيه تانغ"، وهو حساء الدجاج المصنوع من دجاجة كاملة مع الجينسنغ الكوري وهو طبق صيفي مبدع في كوريا. وقد يبدو أنه من الغريب، أن الكوريين يأكلون هذا الحساء الساخن المغلي للتغلب على حرارة الصيف والبقاء منتعشين خلال الصيف الحار. لكن حساء الدجاج، أي "سام غيه تانغ" يعد طبقا تقليديا قديما في كوريا عرفه الأهالي منذ وقت ليس بالقصير، وانتشر مع انتشار الجينسنغ في كوريا. وفي أيام الصيف، يمكن أن نجد طوابير وصفوفا طويلة أمام المحلات التي تبيع هذا الطبق، خاصة خلال أيام البوك الثلاثة التي تأتي في قلب الصيف، وهي: تشوبوك، وجونغ بوك، ومال بوك، أي الثلاثة أيام الأكثر حرارة في السنة.

وهو طبق كوري محبوب ومفضّل ليس للكوريين فقط، بل للأجانب أيضًا. فقد أشاد به الكاتب الياباني "موراكامي ريو" في إحدى روايته، كأفضل طبق في كوريا. كما قال المخرج السينمائي الصيني الشهير "تشانغ إيمو장이머우" إنه يحب "سام غيه تانغ" كثيرا لدرجة أنه يأكله كلما جاء إلى كوريا. إذن، لماذا يتناول الكوريون هذا الطبق وما هي فوائده؟... إن "سام غيه تانغ" طبق يُصنع بدجاجة صغيرة محشوة بالأرز اللزج والجينسينغ والعناب والثوم، ويتم سلقها في الماء لمدة ساعة، وهو أشهر طبق صيفي، ويقال إنه يدعم الطاقة في الجسم. ويقول خبراء التغذية إن طبق "سام غيه تانغ" يجعل الناس يشعرون بالدفء أكثر ويفرزون العرق من أجل التغلب على الحرارة. وعبر تناول هذا الطبق، نستطيع الحصول على المزيد من الطاقة ومحاربة الإرهاق في موجات الصيف الحارة. والعنصران الرئيسيان في هذه الأكلة، وهما الدجاج والجينسينغ، يدفئان الجسم من الداخل، ويقويان العناصر الغذائية التي يمكن أن نفقدها بسهولة خلال الصيف. وكما هو معروف، فإن الدجاج غني بالبروتين، وجيد للهضم، ويقاوم الإرهاق والضغط العصبي، وعند تناوله مع الجينسينغ يزيد الشهية ويقوي النظام المناعي في الجسم. كما أن الدجاج الصغير على وجه التحديد، وهو نوع من الدجاج يشيع استخدامه في طهي "سام غيه تانغ"، يتميز بنعومة جلده ولحمه، وهو ما يجعل الطبق لذيذا أكثر. أما بقية المكونات الأخرى مثل الثوم والعُناب فهي تساعد على حماية الأعضاء الداخلية للجسم، وتفيد في زيادة القوة وتُعافيها للتغلب على الحرارة، بينما يفيد الأرز اللزج في عملية الهضم. هل تريدون أن تكونوا بصحة جيدة خلال هذا الصيف؟ إذن، ما رأيكم أن تذهبوا إلى أحد المطاعم الكورية بالقرب منكم لتجربة سام غيه تانغ؟