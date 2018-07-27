كوريا الشمالية تبدأ في تفكيك موقعها الرئيسي للتجارب الصاروخية

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وسط تقدم بطيء في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بدأت بيونغ يانغ في تفكيك موقعها الرئيسي لاختبار الصواريخ. ويتحول الاهتمام الآن إلى تأثيرات هذه الخطوة على المفاوضات الخاصة بنزع السلاح النووي. اليوم معنا البروفسور "بارك وان كون" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "هان دونغ" العالمية للحديث عن هذا الموضوع.





البروفسور "بارك وان كون 박원곤" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هان دونغ العالمية:

لعب الموقع دورا مهما في تطوير الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية. هناك، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا على محرك صاروخي قوي وجديد في عام 2017، وأسمت ذلك الاختبار "ثورة 18 مارس"، في تطوير لصناعة الصواريخ الخاصة بها. نجحت كوريا الشمالية في تطوير محرك جديد تم استخدامه في صواريخ "هوا صونغ 12" متوسطة المدى، و"هوا صونغ 14 و15" طويلة المدى. الصاروخ "هوا صونغ 15" يمكنه استهداف الأرض الرئيسية للولايات المتحدة. وذكر موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في مراقبة كوريا الشمالية أن محطة إطلاق الصواريخ في "تونغ تشانغ ري동창리" قد تم تفكيكها.





ويشير المراقبون إلى أن ذلك الموقع هو الذي وعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتدميره في قمة 12 يونيو مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، كما يقولون إنه من المهم جدا تدمير المنشآت الرئيسية المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقادرة على الوصول إلى الأراضي الرئيسية للولايات المتحدة.





البروفسور "بارك وان كون 박원곤":

أولا، أعتقد أن كوريا الشمالية تريد الحفاظ على زخم محادثات نزع السلاح النووي. إذا استمرت كوريا الشمالية في رفض اتخاذ أي إجراءات محددة لنزع السلاح النووي، فإن الولايات المتحدة من شأنها أن تشكك في التزام بيونغ يانغ. ومن ثم، من المحتمل أن تتخذ كوريا الشمالية بعض الإجراءات التطلعية في الوقت المناسب. ثانيا، يبدو أن كوريا الشمالية اتخذت إجراءات وقائية قبل الذكرى الـ65 على توقيع اتفاقية الهدنة يوم 27 يوليو، حيث يتوقع أن تعيد رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب. تحاول كوريا الشمالية القول بأنها تنفذ النقطتين الثالثة والرابعة من اتفاق 12 يونيو بين "كيم" و"ترامب"، ويبدو أنها تستخدم التفكيك كوسيلة للضغط على واشنطن لاتخاذ تدابير جريئة تتعلق بالنقطتين الأولى والثانية من الاتفاق، وهما تحسين العلاقات الثنائية وإنشاء نظام للسلام.





في مؤتمر صحفي بعد قمة 12 يونيو بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قال "ترامب" إن "كيم" سوف يغلق موقعًا لاختبار الصواريخ. لكن بعد ذلك، لم تقم كوريا الشمالية بأي خطوة. وعلاوة على ذلك، عندما عاد وزير الخارجية "مايك بومبيو" من زيارته الثالثة لكوريا الشمالية خالي الوفاض، واجه "ترامب" انتقادات متزايدة. ولذلك فإن تحرك كوريا الشمالية نحو إغلاق محطة إطلاق الصواريخ سيكون له تأثير إيجابي على مفاوضات نزع السلاح النووي بين البلدين. لكن واشنطن أصدرت تقريرا يوم 23 يوليو ينبه شركاتها من تكتيكات التهرب من العقوبات من قبل كوريا الشمالية.





البروفسور "بارك وان كون 박원곤":

تهدف خطوة واشنطن الأخيرة إلى الضغط على كوريا الشمالية لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح النووي بوتيرة سريعة. إن إغلاق موقع "تونغ تشانغ ري" مهم بالطبع، لكن بالنسبة للولايات المتحدة، من المهم أكثر أن تقدم كوريا الشمالية خارطة طريق مفصلة لنزع الأسلحة النووية وليس مجرد خطوة واحدة. فالولايات المتحدة تشعر بالحاجة إلى مواصلة تذكير كوريا الشمالية بهذا. وكتمديد للضغط، أصدرت ثلاث وزارات أمريكية تقريرا مشتركا حول العقوبات على كوريا الشمالية، قالت فيه إن الدول والشركات التي تتعامل مع كوريا الشمالية تتحدى الولايات المتحدة وعقوبات الأمم المتحدة، ومن ثم سيتم معاقبتها. وكشفت الولايات المتحدة عن قائمة تضم 239 شركة متورطة في تجارة غير شرعية مع كوريا الشمالية، كما كشفت عن قائمة تضم 42 دولة يحصل فيها العمال الكوريون الشماليون بشكل غير قانوني على عملات أجنبية.





تُظهر هذه الإجراءات الأخيرة أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة حملتها حتى تنجح في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية تماما. ومع ذلك، رحب "ترامب" بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك موقعها الصاروخي.





"ترامب": نسعى لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحقيق مستقبل جديد من الازدهار والأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية وكل آسيا. تظهر صور جديدة أن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك موقع صاروخي رئيسي ونحن نقدر ذلك.





من ناحية أخرى يتوقع البعض أن يتم الإعلان رسميا عن إنهاء الحرب الكورية، وهو ما ترغب فيه كوريا الشمالية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم. لكن يبدو أنه ليس من السهل تضييق شقة الخلافات بين الجانبين، ومن ثم أصبح دور الوساطة الذي يمكن أن تقوم به حكومة كوريا الجنوبية مهماً بشكل متزايد.





البروفسور "بارك وان كون 박원곤":

تظهر الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع. فواشنطن تريد من كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات استباقية لنزع السلاح النووي وتقديم جدول زمني لذلك، في حين تطلب بيونغ يانغ من الولايات المتحدة اتخاذ تدابير جريئة لإصلاح العلاقات الثنائية وبناء نظام للسلام، مع الإصرار على نهج مرحلي ومتزامن. وفي هذا الشد والجذب القوي، من الضروري إيجاد اختراق، حيث ينبغي على كوريا الجنوبية أخذ زمام المبادرة في هذه العملية، رغم أن كوريا الشمالية قد انتقدت تشبيه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لسيول بأنها تجلس في "مقعد السائق" فيما يتصل بقضايا شبه الجزيرة الكورية. من المهم للغاية بالنسبة لكوريا الجنوبية مواصلة الدفع في اتجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.





مع تفكيك كوريا الشمالية لموقع تجاربها الصاروخية، تواجه محادثات نزع الأسلحة النووية نقطة تحول. ويتركز الاهتمام حاليا على الطريقة التي يمكن بها أن تساعد حكومة كوريا الجنوبية كلا من كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على إيجاد أرضية مشتركة في مفاوضاتهما النووية.