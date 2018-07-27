فرق الأيدول النسائية الأكثر شعبية بين الجنود

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أجرت صحيفة الدفاع الوطني اليومية التي تصدرها وكالة الدفاع لخدمات المعلومات العامة استطلاعا على 781 جنديا من 24 من يونيو إلى 12 من يوليو. وتم إجراء استطلاع على الجنود بواسطة الشبكة الداخلية للدفاع الوطني بشأن أي مطرب تريد أن تدعوه إلى حلقة صيفية خاصة من برنامج "القطار الزائر".

وتم تسجيل برنامج "القطار الزائر" في موسوعة غينيس الكورية كأقدم بث مفتوح في كوريا، حيث تم بثه في أكتوبر من عام 1961 للمرة الأولى. والذي يقدم عرضا بزيارة كل قاعدة عسكرية، ومعظم المطربين الذين يظهرون فيه هم من فرق الآيدول النسائية، ويتم بثه في الساعة الثامنة من كل يوم جمعة عبر قناة الدفاع الوطني في كوريا.

أما عن نتيجة الاستطلاع فقد فاوت بالمركز الأول فرقة "black pink" بنسبة 13.1 بالمائة! وتلتها فرقة "red velvet" بنسبة 12.5. وجاءت فرقة "توايس" في المركز الثالث بنسبة 12 %، ثم فرقة "bolbbalgan4" بنسبة 7.2 %. وجاءت فرقة نسائية جديدة "(G)I-DLE" التي أصدرت أغنية "را تا تا" في المركز الخامس بنسبة 5.5 بالمائة، ثم فرقة "مومولند" التي تشتهر بأغنيتها "بوم بوم" في المركز السابع. أما المركز السادس، فكان للمطربة "أيو".

وجاء المطرب "ساي" في المركز الثامن، وهو الوحيد الذي جاء ضمن المراكز العشرة الأولى في الاستطلاع من بين المطربين الرجال.

ثم جاءت الفرقة النسائية "promise nine" في المركز التاسع، ثم فرقة "Lovelyz" في المركز العاشر. ويقام العرض الصيفي الخاص من برنامج "القطار الزائر" في مدينة كانغ نُنغ في مقاطعة كانغ وان.