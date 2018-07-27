العديد من الدمى على شكل كلب الرئيس الكوري في ساحة سيول

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تم وضع عدد كبير من الدمى على شكل كلب أسود لطيف في ساحة سيول. وهذا الكلب يرمز إلى الكلب الذي تبناه الرئيس الكوري "مون جيه إين" في السادس والعشرين من يوليو في العام الماضي. كان هذا الكلب مهجورا، ولكن لحسن الحظ، أصبح هذا الجرو أول كلب مهجور يتبناه رئيس، وتحولت حياته دفعة واحدة، وأطلق عليه اسم "توري".

جاء ذلم في إطار الأحداث التي أقامتها مؤسسة حقوق الحيوانات "care" بمناسبة "تشو بوك". ومؤسسة حقوق الحيوانات "care" التي أنقذ الكلب المهجور "توري" الذي كان يُنقل من أجل ذبحه وطهيه تمهيدا لتناوله كطعام، أقامت أحداثا مختلفة تحت عنوان "الكلب ليس أكلا، لا تأكله، بل احتضنه".

وتم عرض دمى "توري" لمنع أكل الكلاب وتشجيع تبني الكلاب المهجورة. ويمكن للمواطنين أن يأخذوا دمية لـ"توري" من خلال تعبئة نموذج طلب بتبني "توري" في موقعه أو عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة "care"، ثم دفع 30 ألف وون.

وجميع الأموال المجموعة من خلال هذا الحدث ستستخدم في أنشطة إنقاذ الكلاب وعلاجها وتبنيها وإيقاف عادة أكلها. وحسب تقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الريفي، بلغ عدد الحيويات الأليفة التي تربيها الأسر الكورية في عام 2017 ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعين ألفا.

هذا يعني أن حوالي 30% من إجمالي الأسر الكورية تربي حيونات أليفة. بما فيها 6 ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف كلب، ومليونان وأربعمائة وثلاثون ألف قطة. ومع انتشار اعتقاد الأسر الكورية أن الحيونات الأليفة بمثابة أفراد أسرها، من المتوقع أن تزداد الجهود لحماية الكلاب باستمرار.