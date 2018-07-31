فيصل صباغ: كوريا أسهل سوق في شرق آسيا





يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع السيد/ فيصل صباغ وهو من أب سوري وأم تايوانية، وقد أسس شركة للشحن في هونغ كونغ، ويزور كوريا حاليا بناء على دعوة توجهها الحكومة الكورية لعدد من الشركات الناشئة على مستوى العالم حتى تتعرف على السوق الكورية وتتبادل الخبرات مع الشركات الكورية.

ويقول فيصل إن شركته تتميز بوجود تطبيق على الإنترنت يساعدها على الإدارة الجيدة للإمدادات، مشيرا إلى أنه ولد في أسرة دولية، ومن ثم فهو يجيد اللغات العربية والصينية والإنجليزية، وهو ما يساعده على أداء مهامه كمسؤول عن التسويق في الشركة.

كما يؤكد فيصل أن السوق الكورية هي أسهل سوق في منطقة شرق آسيا، وقد تلقت شركته دعما ماديا ومعرفيا من قبل الحكومة الكورية لتحسين نموذج الأعمال في الشركة وأساليبها في التسويق، إضافة إلى الدعم في التواصل مع السوق الكورية.

ويقارن فيصل بين الحياة والثقافة في كوريا وغيرها من دول شرق آسيا، ويقول إن التعامل في كوريا أكثر لطفا واحتراما.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".