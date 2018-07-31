ندوة علمية حول القوانين العربية في سيول

ⓒ Getty Images Bank

عقدت شركة "هوا أو" للمحاماة مؤخرا ندوة علمية بعنوان "القوانين الإماراتية والعربية - الشؤون القانونية الرئيسية لخدمة الشركات الراغبة في دخول الشرق الأوسط".

وذلك بالتعاون مع الشركة الإماراتية المشهورة للمحاماة " Global Advocacy and Legal Counsel" في منطقة "سام سونغ" بجنوب العاصمة سيول.

وركزت الشركتان على عدد من المعلومات الرئيسية عن القوانين العربية بما في ذلك التمويل الإسلامي القائم على أساس الشريعة، وعقود التوظيف والمناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات، وخصائص العملات الإماراتية وقانون التوسط وتسوية النزاعات في الإمارات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

كما قدم ممثل الشركة الإماراتية " ناصر العصيبة" بحثا حول نظام القضاء الإماراتي والتمويل الإسلامي وقانون العمل في الإمارات بينما قدم ممثل الشركة الكورية " كيم يون سو " بحثا آخر حول قانون التوسط في الإمارات.

وقال "كيم كوان هوي " رئيس قسم العلاقات الدولية في شركة المحاماة الكورية إن الشركات الأجنبية العاملة في كوريا والشركات المحلية الراغبة في دخول منطقة الشرق الأوسط بما فيها الإمارات، قد تواجه صعوبات في مختلف الشؤون القانونية بما فيها العمل والضرائب والتجارة واتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدا أن شركته ستعمل على تقديم خدمات قانونية سريعة ودقيقة دائما من خلال التباحث والتواصل مع شركائها في الخارج باستمرار.