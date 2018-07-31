نظم مركز الثقافة الكوري في مصر مسابقة دولية تحت اسم "كويز اون كوريا" في جامعة عين شمس يوم الحادي عشر من هذا الشهر.

وكانت المسابقة عبارة عن جولتين، الأولى شهدت منافسة بين عشرات من المشاركين، والثانية منافسة بين شخصين على المركز الأول.

وتُنظَّم المسابقة على مستوى العالم ويحصل الفائز فيها على تذكرة سفر إلى كوريا للمشاركة فى الجولة النهائية من المسابقة فى سبتمبر، لتمثيل بلده فى المسابقة الدولية التى تجرى في كوريا.

يذكر أن من أدار الجولة النهائية من المسابقة فى مصر هو رئيس الجالية الكورية فى مصر الذى يتحدث اللغة العربية بشكل جيد مما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين المصرى والكورى.

وفي الجولة النهائية فازت الطالبة "سارة العقيلي " من جامعة القاهرة بالمركز الأول. وقالت إنها تهتم اهتماما كبيرا بالثقافة الكورية في الأوقات العادية وأرادت التأكد من مدى تعرفها على الثقافة الكورية. وأضافت أنها سعيدة جدا بالحصول على فرصة زيارة كوريا من خلال المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن المراكز الثقافية الكورية حول العالم تختار شخصا لتمثيل بلاده فى المسابقة النهائية التي تقام في كوريا تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية وهيئة "كي بي إس".