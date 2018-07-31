حدث تصميمي لتعزيز علاقات الصداقة بين كوريا ولبنان

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شاركت وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "يونيفيل"، في حدث تصميمي بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية، تحت عنوان "التبادل الثقافي بين لبنان وكوريا بهدف التعريف بكوريا ونشر ثقافتها عالميا".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث التصميمي عبارة عن مناسبة يقيمها عناصر من الوحدة الكورية وطلاب من الجامعة اللبنانية الدولية منذ عام ألفين وسبعة عشر لتعزيز علاقات الصداقة بين كوريا ولبنان. ومن خلال هذا الحدث تم عرض مائة عمل فني بما فيها رسوم وصور وتماثيل منحوتة تجسد الثقافتين الكورية واللبنانية، وقد أنجزها عناصر من الوحدة الكورية وطلاب من الجامعة اللبنانية الدولية في قاعة الجامعة في مدينة صور.

وحضر المناسبة ثلاثمائة مدعو بينهم رؤساء بلديات القرى المجاورة بالإضافة إلى طلاب الجامعة، حيث تمتعوا بالأعمال الفنية المعروضة لفهم الثقافة الكورية. وقدم عناصر الوحدة الكورية عرضا موسيقيا على الطبول الكورية التقليدية بالإضافة إلى عرض لفن التيكوندو في الباحة أمام حرم الجامعة في صور.

وبعد مشاهدة العروض، استمتع طلاب الجامعة اللبنانية الدولية بالأطعمة الكورية التي قدمتها الوحدة الكورية. وقال قائد الوحدة الكورية الكولونيل "جين تشول" إن الوحدة الكورية التي تحتفل بعامها الحادي عشر في لبنان ستضع خطة عمل للسنوات العشر القادمة بناء على الإنجازات التي حققتها حتى الآن.

وأضاف أنه في هذا الإطار سنستمر في المشاركة الفعالة في نشاطات تبادل ثقافي مع المجتمع المحلي على غرار ما قمنا به في هذا الحدث التصميمي مع طلاب الجامعة اللبنانية الدولية، كما سنبذل كل ما في وسعنا من أجل رفع اسم كوريا عالميا بإنجازنا لأهدافنا المرجوة بنجاح.