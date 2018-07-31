خسائر مالية ضخمة في مشروعات كوريا لتطوير الموارد في الخارج

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تخطط الحكومة الكورية لتنفيذ إعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية الثلاث ذات الصلة بالموارد والتي تعاني من أوضاع مالية متدهورة.

وبموجب هذه الخطة، سيتم إلغاء المشروعات التي تنفذها المؤسسات الثلاث بعد إجراء تقييم لفاعليتها الاقتصادية والاستراتيجية.

وطبقا لتقرير صادر عن فريق عمل إصلاحي لتطوير الموارد في الخارج أمس الخميس، قامت المؤسسات الحكومية الثلاث للنفط والغاز والموارد باستثمار 41.4 تريليون وون حتى نهاية العام الماضي في 169 مشروعا في 51 دولة، بينما بلغ حجم الاسترداد من تلك الاستثمارات 14.5 تريليون وون فقط، ومن ثم بلغ حجم خسائرها المالية 15.9 تريليون وون.

وأشار التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها المؤسسات الثلاث لإعادة هيكلتها ظلت تقتصر على الحفاظ على الوضع الحالي، هو ما أدى إلى عدم إحراز تحسن في أوضاعها المالية.

ودعا فريق العمل الإصلاحي في تقريره المؤسسات الثلاث إلى بذل جهود وقائية لمنع تعرضها للمزيد من الخسائر المالية، وذلك من خلال إعادة هيكلتها دون الحصول على دعم من الحكومة.

الجدير بالذكر أن هذه المؤسسات تقوم حاليا بتنفيذ 72 مشروعا لتطوير الموارد في الخارج، منها 27 مشروعا لمؤسسة النفط، و21 مشروعا لمؤسسة الغاز، و26 مشروعا لمؤسسة الموارد.

ومن جانبها، ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والطاقة بوضع خطتها السادسة لتطوير الموارد في الخارج بناء على توصية فريق العمل الإصلاحي في غضون هذا العام، بحيث تقوم بمراقبة مدى التزام المؤسسات الثلاث بما تنص عليه الخطة.