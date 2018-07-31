كوريا الشمالية تعيد رفات جنود أمريكيين لأول مرة منذ 11 عاما

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وصلت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17" إلى قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية الموجودة في كوويا الجنوبية وعلى متنها 55 من رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

وكانت الطائرة قد غادرت قاعدة "أوسان" صباح اليوم الجمعة متوجهة إلى مطار "غالما" بمدينة "وان سان" الكورية الشمالية، وكان على متنها وفد أمريكي ليتسلم رفات الجنود الأمريكيين.

وقد تمت إعادة هذه الرفات بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره يوم الثاني عشر من شهر يونيو الماضي.

وينص البند الرابع من البيان المشترك الصادر في ختام تلك القمة على أن تقوم كوريا الشمالية بإعادة رفات الجنود الأمريكيين فورا والاستمرار في عملية البحث عن رفات الجنود الأمريكيين المفقودين.

وبناء على ذلك أجرت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سلسلة من المفاوضات العسكرية رفيعة المستوى ومفاوضات العمل الخاصة بإعادة رفات الجنود الأمريكيين.

وقد قاطعت كوريا الشمالية مفاوضات العمل التي كان من المقرر عقدها يوم الثاني عشر من شهر يوليو الجاري في قرية الحدود "بان مون جوم"، وهو ما أدى إلى زيادة القلق حول إمكانية عدم التزام بيونغ يانغ بتعهداتها.

ولكن اقترحت كوريا الشمالية مجددا على قيادة قوات الأمم المتحدة عقد مباحثات على مستوى جنرال، وبالتالي تم عقدها يوم الخامس عشر من يوليو، وفي اليوم التالي عقدت مباحثات أخرى على مستوى العمل يوم السادس عشر.

وخلال تلك المباحثات، اتفقت واشنطن وبيونغ يانغ على إعادة 55 من رفات الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن عدد الجنود الأمريكيين المفقودين خلال مشاركتهم في الحرب الكورية يبلغ أكثر من 8 آلاف جندي، ومن المعتقد أن 5300 من رفاتهم مازالت موجودة في كوريا الشمالية.