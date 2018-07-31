فريق كوري لكرة القدم في أسبانيا

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تم تكوين فريق لكرة القدم في إسبانيا مكون من كوريين فقط، حيث تم تقديم هذا الفريق في نشرات الأخبار في إحدى القنوات التلفزيونية الوطنية الإسبانية، كما ظهر في مختلف البرامج التلفزيونية الوثائقية وبرامج الراديو، وحظي بشعبية كبيرة ومحبة ملحوظة من قبل المشاهدين والمستمعين الإسبانيين.

وقد بدأت فكرة تكوين الفريق الكوري لكرة القدم بشكل بسيط، حيث كان السيد " كيم دي هو"، وهو مؤسس هذا الفريق، يود تعلم النظام الإسباني المتقدم في كرة القدم. وكان يريد الإجابة عن هذا السؤال: "لماذا لا يتفوق الفريق الكوري على الفرق المتقدمة مثل الفريق الإساني؟"، وقال إنه إذا تعلمنا منهم ومارسنا كرة القدم معهم، فربما نستطيع أن نتحسن حتى نتنافس معا.

ومن الجدير بالذكر أن وظائف اللاعبين متنوعة، فمنهم معلم في مدرسة، وموظف في شركة لوجستيات. وخلال الفترة من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر التي تعقد فيها المباريات، يجتمعون معا للعب. حيث يتحملون جميع التكاليف بأنفسهم، لكنهم سعداء، وبفضل ذلك حقق هذا الفريق نتائج جيدة، وترك انطباعا إيجابيا لدى الشعب الإسباني. فمن بين هؤلاء اللاعبين تم اختيار بعضهم للانضمام إلى الفرق الإسبانية المحترفة.