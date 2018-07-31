قانون جديد يلزم راكبي الدراجات بارتداء الخوذات

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مقارنة مع البلدان الآوربية أو اليابان، فإن عدد مستخدمي الدراجات في كوريا ليس كثيرا، لكن هذا العدد يزداد عاما بعد عام، حتى وصل إلى أن مواطنا واحدا من بين كل أربعة يستخدم الدراجة في الحياة اليومية. ولكن تقع الكثير من حوادث المرور الخفيفة أو الخطيرة في الشوارع. وبالتالي تم إقرار قانون يوجب على مستخدمي الدراجات أن يرتدوا خوذات لحماية أنفسهم ابتداء من شهر سبتمبر. حيث يهدف هذا القانون إلى حماية أمن مستخدمي الدراجات، لكن البعض منهم يعارض هذا القانون، خاصة أن أغلبهم غير معتادين على لبس الخوذة، مثل السيدات.

بالنسبة لهم، تبلغ السرعة في المتوسط خمسة كيلومترات فقط في الساعة، وهم يشكون من لبس الخوذة في ظل هذه السرعة المنخفضة.

ولكن على أساس القانون المعدل، لا توجد استثناءات داخل المدينة. لكن الناس يتطرقون إلى عدم راحة لبس الخوذة خاصة في مثل هذه الفترة الصيفية الحارة. وفي كل منطقة بالعاصمة سيول، يوجد عدد من الدراجات التي تشرف عليها الجهات الإقليمية، وتمنح لسكان المنطقة للاستخدام بأجور رخيصة. كما أن طريقة حجزها تتم على موقع الإنترنت بسهولة، لذلك يزداد عدد استخدام هذه الدراجات بصورة تدريجية.

هناك دراجات فقط بدون أخذوذة، لكن على أساس القانون المعدل، يجب أن يلبس أي مستخدم للدراجة خوذة أيضا. ومن ثم سيكون تجهيز الخوذة والإشراف عليها والحفاظ على نظافتها من واجبات الجهات الإقليمية المشرفة على الدراجات.

ولذلك تدعو المنظمات الشعبية الحكومة إلى إلغاء تطبيق هذا القانون. لكن هذا القانون يهدف إلى حماية مستخدمي الدراجات من الإصابة بجروح بسبب حوادث المرور. وبدلا من ذلك، يطلبون من الحكومة تطوير أفكار مبدعة من أجل تخفيض حوادث المرور وإقامة بنية أساسية مثل تخصيص طرق للدراجات.