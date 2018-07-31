مسرحية غنائية يتغير عنوانها أكثر من مرة أثناء فترة عرضها

هناك مسرحية غنائية يتغير عنوانها في كل مرة في أثناء فترة عرضها، هل هي مسرحيات مختلفة؟ لا إنها نفس المسرحية، لكن عنوانها هو "الحياة الممتعة في السجن"، أو "البحث عن الجمال"، أو غيرهما. ولا يتغير العنوان فقط، بل يتغير محتواها أيضا. حيث تقدم هذه المسرحية تحت عنوان "مسرحة غنائية نقدمها لأول مرة اليوم"، وتعرض مثل تلك المسرحيات حاليا في محاولة من أجل جذب اهتمامات المتفرجين. على سبيل المثال، تُقدم مسرحية بعنوان "مسن يبلغ عمره 100 سنة وهرب عبر النافذة". وتقوم هذه المسرحية على أساس رواية حظيت بشعبية ملحوظة على مستوى العالم. ويظهر في هذه المسرحية 5 أبطال فقط، لكنهم يلعبون أكثر من 60 دورا.

وبالإضافة إلى هذه المسرحية، بمناسبة يوم الثقافة الذي يصادف اليوم الأربعاء، تم تقديم مختلف أنواع العروض الثقافية والفنية، ومن بينها عروض في الهواء الطلق في الغابات الوطنية أو الحدائق في المساء.

ووسط الأشجار مع الهواء المنعش، استطاع المتفرجون تخفيف الحرارة. وفوق ذلك، على أساس بدء تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا، نظمت وزارة الثقافة والهيئات الإقليمية برامج منوعة من أجل الموظفين.

وفي استبيان أجري قبل بدء تطبيق النظام، تم توجيه سؤال للتعرف على أنواع الأنشطة التي يريد الموظفون القيام بها استفادة من وقت الفراغ، وأجاب معظم المشاركين بأنهم يودون التمتع بالأنشطة الثقافية والفنية. وتلبية لذلك، تخطط الوزارة لتقديم عروض في أماكن العمل حسب تقدم الموظفين بطلبات بدلا من زيارة المسارح.

كما تخطط الوزارة لتقوية البرامج الثقافية من أجل الموظفين، حيث تم تنفيذ برنامج بعنوان "الطريق إلى المنزل" يسلط الضوء على مختلف أنماط حياة الموظفين في أماكن العمل، والصعوبات والتحديات التي يواجهونها.