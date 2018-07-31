مظاهر تباطؤ في الاقتصاد الكوري :

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تعرض الاقتصاد الكوري لمظاهر تباطؤ اقتصادي واضح خلال الربع الثاني من العام الجاري دون أن تبدو عليه أي مظاهر تحسن وذلك بسبب ركود عام في الاستهلاك والإنفاق والاستثمارات. وحسب بيانات أولية صادرة من بنك كوريا المركزي فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الكوري 398.3 ترليون وون كوري في الفترة من إبريل حتى يونيو ، وتراجع معدل النمو من 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام متماشيا مع التوقعات التي كانت سائدة. رغم ذلك فقد توسع الاقتصاد بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كان الناتج المحلي الإجمالي الكوري الجنوبي قد انخفض بنسبة 02% في الربع الرابع من العام الماضي ثم عاود النمو لنسبة 1% خلال الربع الأول من العام. يعزى تباطؤ النمو أساسا إلى ركوض الاستهلاك المحلي وضعف معدلات الاستثمار. وحسب بنك كوريا المركزي فقد سجل معدل الاستهلاك المحلي أقل نسبة زيادة له منذ الربع الرابع من العام 2016. سجلت الصادرات زيادة بلغت08% فقط في الربع الثاني وهو أكبر خفض من معدل النمو الذي كان قد بلغ 4.4% في الربع الأول.